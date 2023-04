Anunțul făcut de Simona Gherghe după 6 ani de la căsătoria cu Răzvan Săndulescu: ‘Nu mă îngrășasem prea tare’

Simona Gherghe și-a emoționat prietenii virtuali cu mesajul pe care i l-a transmis soțului ei Răzvan Săndulescu, la șase ani de când cei doi s-au cununat la starea civilă. Prezentatoarea de la show-ul matrimonial Mireasa era însărcinată cu fiica ei, Ana, la acea vreme.

De șase ani de zile, Simona Gherghe trăiește cea mai frumoasă poveste de dragoste alături de soțul și tatăl copiilor săi, Răzvan Săndulescu.

Vedeta de la Antena 1 a postat un mesaj impresionant pe rețelele sociale, reamintindu-și de emoțiile pe care le-a simțit la Starea Civilă, pe 29 aprilie 2017, când a spus cel mai important DA al vieții sale.

Peste trei săptămâni, cei doi parteneri au primit cel mai frumos cadou din viața lor, venirea pe lume a fiicei lor, Ana.

„Acum 6 ani, mergeam mână-n mână la Starea Civilă. Noi trei, căci era si Ana cu noi. Da, eram „foarte” gravida, atat de gravida incat am stat cu frica sa nu nasc pe-acolo. De la emotii, de la complicatiile pe care le-am avut in ultimele luni in sarcina cu ea.

A fost motivul pentru care nici n-am avut o petrecere, dupa ce am spus marele DA si am devenit doamna Sandulescu. Practic, dupa momentul respectiv, ne-am suit amandoi in masina si am venit acasa.

Cred ca am dormit, mai mult ca sigur. A, da! Imi amintesc ca totusi m-a trecut pragul in brate, la intrarea in casa.

Norocul lui Razvan a fost ca nu ma ingrasasem prea tare. Ma tot gandeam cum sa spun DA-ul ala sa sune intr-un fel anume.