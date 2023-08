Anunțul făcut de George Simion după un an de căsnicie. „Putem să începem să ne gândim la viitor”

A trecut un an de la nunta lui George Simion, o nuntă destul de controversată. Într-o postare pe rețelele de socializare, liderul AUR a precizat că este pregătit pentru o nouă etapă din viața sa și că se gândește la viitor.

George Simion, alături de soția sa, au decis să-și petreacă concediul în județul Tulcea. Cei doi au petrecut momente de neuitat împreună în zonele Murighiol și Jurilovca, au făcut plimbări cu barca și au gustat din bucatele tradiționale ale zonelor pe care le-au vizitat.

Liderul AUR a postat o poză pe rețelele de socializare, poză în care îl putem vedea împreună cu soția sa, în costume tradiționale românești. În descrierea pozei, George spune că este gata să se gândească la viitor.

În urmă cu un an, liderul AUR promitea că la sfârșitul lunii ianuarie 2023 va anunța dacă urmează să devină tătic sau nu. Cu toate acestea, timpul a trecut, iar vestea nu a mai venit.

Nunta liderului AUR a fost un subiect controversat. La momentul respectiv, George Simion a anunțat că darul de nuntă ar fi opțional, însă au fost amplasate cutii de donații la locație. Acesta a precizat că banii strânși la nuntă vor fi donați.

„Sub 15.000 de euro ne-au rămas sub diferite forme. Restul – brânză, legume, carne, spectacol pirotehnic, tot ce am avut la nuntă, am mâncat am băut ne-am simțit bine. Acești 400.000 de euro sunt brânza de la Becali, formațiile, legumele de la Lungulețu, merele de la Voinești, etc si etc, apă, berea, vinul. Dar de nuntă în natură sau numerar”, a declarat atunci liderul AUR.