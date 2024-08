Anunțul făcut de Daliana Răducan chiar din luna de miere, la doar două luni de la nuntă: “Viața nu trebuie să fie mereu doar lapte și miere”

Răzvan Simion și Daliana Răducan au avut o nuntă deosebită și acum se bucură de luna de miere într-o destinație de vis, departe de România.

Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. În 2023, el i-a cerut în căsătorie pe Daliana, arhitect și designer de interior, iar cei doi s-au căsătorit pe 8 iunie 2024.

Într-o zi plină de emoție și bucurie, Dalianea Răducan a marcat prima aniversare a căsniciei sale cu Răzvan Simion printr-un mesaj profund și inspirat.

„Cred ca in momentul in care am înțeles ca viatanu trebuie sa fie mereu doar lapte si miere este momentul in care m-am maturizat, in care am devenit femeie. Astăzi este prima ta aniversare in care suntem soț si soție. Si suntem în luna de miere. Dragul meu soț, îți doresc la mulți ani fericiți, nici dulci ca mierea, nici ca sarea in bucate, ci așa cum ii sunt necesari sufletului tău. Iar eu îți sunt alături, te susțin, te respect si te prețuiesc.”, a fost mesajul Dalianei Răducan, pentru Răzvan Simion.