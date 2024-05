Răzvan Simion se gândeşte să renunţe la televiziune? Prezentatorul de la „Neatza” recunoaşte că a obosit: „Vreau să fiu lăsat în pace”

Răzvan Simion se gândeşte să renunţe la televiziune? Invitat în podcastul lui Teo Trandafir, prezentatorul de la „Neatza” a făcut dezvăluiri neașteptate. Ce a putut să spună colegul lui Dani Oțil?

Răzvan Simion este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de televiziune din România, iar de mai bine de 15 ani este moderator al matinalului „Neatza cu Răzvan și Dani’. În ultimul timp, s-a tot zvonit că prezentatorul TV ar intenționa să plec de la Antena 1.

Răzvan Simion nu s-a mai putut abține și a făcut un anunț surprinzător! Prezentatorul de la Antena 1 a mărturisit că s-a gândit să renunțe, la un moment dat, la televiziune. Prezent la podcastul lui Teo Trandafir, Răzvan Simion a recunoscut că a început să mai refuze din proiecte. În plus, a ajuns să simtă că pierde momente prețioase din viață, așa că a decis să ia măsuri radicale.

„După divorţ, eu nu am mai fost ce trebuia. Am crezut că o să fac asta din inerţie, după atâţia bani, dar îmi pierdusem drumul. Sper că nu s-a văzut asta şi la TV! Tu ai avut astfel de momente?”, a precizat la începutul podcastului Teo Trandafir.

„Eii, cum să nu?! Am atâţia ani de sticlă, 20 de ani sunt. Am avut de ales în a ascunde sau de a spune ce se întâmplă. Pe noi (eu şi Dani) asta ne-a ajutat enorm, am profitat şi am realizat şi mai mult conţinut pentru că pe vremea aia nu aveam atâtea informaţii, reporter, specialist care să vină să vorbească despre diferite lucruri. Am ales să ne expunem, râdeam despre tot, totul se lega. Când a venit tăvălugul spre noi, am zâmbit, chiar dacă ne lipsea un dinte, ca să zic aşa. Nu am putut să jucăm un rol…

Am muncit mult, nu ştiu ce ne mână în luptă, dar nu aş mai putea duce. Am avut noroc că am prins la vârstă care trebuia succesul în televiziune. De vreun an şi ceva refuz proiecte, ceea ce nu se întâmpla până acum. Aş dori să fiu lăsat în pace… Pentru bani nu mă mai duc, doar dacă e ceva ce chiar îmi place. Mă aleg pe mine de vreo 2-3 ani în schimbul banilor.

Am schimbat multe! Nu mai mănânc zahăr, beau apa alcalină, nimic cu acid, nu mai fumez după 28 de ani, fac tot felul de terapii, gen cea cu ozon. M-am împăcat cu mine! Mi-am robândit controlul, sunt stăpânul creierului meu. Am făcut asta cu ajutorul terapiei cu oameni cu care chiar m-am conectat. Am scăpat şi de gura lumii, asta mă bucură cel mai mult. Mi-am şters şi toate urmăririle de pe Instagram, nu mai ştiu ce mai fac oamenii, mă mulţumeşte treaba ta. Probabil o să revin pentru că nu mai ştiu ce se întâmplă, Tudor mă mai ţine la curent, îmi trimite tot felul de lucruri”, a declarat Răzvan Simion.