Anunțul care vine de la Casa de Pensii. Ministrul muncii a făcut chiar acum marea schimbare

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, anunță că au fost schimbați directorii mai multor case de pensii ce nu s-au implicat în rezolvarea dosarelor de pensionare restante.

Așadar, s-au făcut schimbări la casele de pensii din sectoarele 1, 2 și 3 și, cel mai probabil, va urma și schimbarea conducerii Casei de Pensii Ilfov care are o ”atitudine sfidătoare”. Astfel, la Alba, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a mai prelungit termenul cu o lună, întrucât erau extrem de multe dosare.

”Aproape, foarte aproape de zero restanțe în emiterea primei decizii dosare de pensionare/a celei rezultate din recalculare. Am plecat de la peste 18 000 restanțe. Am auzit toate explicațiile posibile. Am fost criticată de sindicate pentru că se muncește mult. Au crezut că renunț. Nu am renunțat. La o săptămână de la ultimul meu anunț privind schimbarea directorilor caselor de pensii în care, în pofida insistențelor, rămăseseră restanțe, s-au rezolvat lucrurile. Nu, nu acept nici 2, nici 3 nici 8 restanțe. Niciuna. Am vrut să le rezolvăm pe toate. Nu se poate să ținem oamenii să aștepte luni de zile un răspuns de la casele de pensii”, a notat pe Facebook, Violeta Alexandru.