Anunțul anului de la Digi, Orange și Vodafone pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu prețurile după Brexit

Conform analiştilor economici, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană pune în pericol şi tarifele în roaming, acestea putând suferi majorări semnificative. Pentru a lămuri această problemă, reprezentanţii Digi, Orange şi Vodafone au făcut anunţul anului pentru milioane de români şi explică ce se întâmplă cu prețurile după Brexit.

Astfel, operatorii de telecomunicaţii din România promit că acestea vor rămâne neschimbate de astăzi, 1 ianuarie 2021 până la 30 iunie 2021. De la jumătatea anului, vor apărea majorări de tarife, dat fiind că Marea Britanie nu va mai fi în zona reglementată SEE. Pentru a evita scumpirile, reprezentanţii companiilor recomandă românilor să folosească WhatsApp, aplicaţie ce foloseşte internetul, în loc de serviciul de voce al unui operator.

Orange România, liderul pieţei de telecomunicaţii, a transmis clienţilor săi un mesaj prin care anunţă ce se întâmplă odată cu Brexit.

„Pe 01.01.2021, Marea Britanie și Gibraltar ies din zona reglementată SEE, conform acordului de retragere. Zonele de tarifare aplicabile de la această dată sunt cele pentru Zona2 pentru roaming și pentru Zona1 pentru internațional. Până la 30 iunie 2021, Orange păstrează promoțional actualele tarife și condiții de consum în Marea Britanie și Gibraltar”.

Şi cei de la Vodafone au dorit să îşi informeze clienţii despre schimbările care vor apărea la jumătatea anului 2021 cu privire la preţurile în roaming.

„Începând cu 1 ianuarie 2021, reglementările europene privind Roam like at home și tarifele internaționale nu se mai aplică pentru Marea Britanie (inclusiv Gibraltar), ca urmare a retragerii din SEE. Vodafone România menține actualele tarife și politica de utilizare rezonabilă până la 30 iunie 2021 inclusiv”.