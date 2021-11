Anunț-surpriză făcut de Simona Halep. Ce a decis fostul lider mondial

Anunț-surpriză făcut de Simona Halep. Ocupanta locului 20 WTA s-a aflat la Cluj-Napoca, în acest week-end, pentru a susține din tribune, echipa de Cupa Davis a României. Ea a fost martora victoriei cu 3-0, a jucătorilor în rândul cărora s-a aflat și Horia Tecău, care-și anunțase retragerea după partidă. Simona Halep a făcut, cu acest prilej, și un anunț așteptat de fani în privința participării sale la viitoarele meciuri ale echipei feminine de Fed Cup, actuala Billie Jean King Cup.

Simona Halep a vorbit, la Cluj, despre noul sezon, ce va începe în ianuarie, în Australia. Dar și despre decizia de a se retrage de la turneul de la Linz, înainte de semifinala cu Jaqueline Cristian, din cauza unei accidentări la genunchi.

Am făcut tratament după turneul de la Linz, n-a fost o accidentare gravă, dar n-am vrut să risc nimic. Îmi doream foarte mult să am o perioadă de “off-season” complexă. A fost o decizie bună că m-am oprit la momentul acela. Acum sunt bine. Am început de o săptămână să mă antrenez”, a spus Simona Halep, conform Digi Sport.