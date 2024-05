Anunţ pentru românii care stau la apartament. Este ilegal să facă aşa ceva în jurul blocului, nu este vorba despre plantat flori sau copaci

Dacă stați la apartament, trebuie să știți că nu este o idee tocmai bună să faceți grătar în fața blocului. Legea 54/2012, supranumită și „Legea Picnicului”, prevede amenzi usturătoare pentru românii care nu respectă aceste reguli. Iată care sunt condițiile de care trebuie să țineți cont!

Amenzi mari pentru românii care fac grătar la bloc

Locuiți la apartament? Înainte de a plănui să faceți un grătar, trebuie să țineți cont de anumite reguli. Românii trebuie să știe că nu în toate locurile este permisă organizarea unui picnic, mai ales dacă nu stau la casă. Spre exemplu, este total interzis să faci grătar în jurul blocului, iar legea este destul de strictă.

Cei care o încalcă riscă amenzi mari! Românii care fac grătare în zone neautorizate riscă amenzi din partea autorităților. Pentru cei care nu respectă aceste reguli, amenzile sunt între 2.000-5.000 de lei. Grătarul este strict interzis și în balconul apartamentului. Așadar, românii care locuiesc la apartamente pot face grătar în jurul blocului doar dacă au un spațiu special amenajat.

Legea 54/2012 sau „Legea Picnicului” spune clar că: „ Desfăşurarea activităţilor de picnic, cu excepţia celor desfăşurate în zonele prevăzute la art. 3 lit. c) şi d), este interzisă.”. La c) și d) sunt definite zone special amenajate pentru activităţile de picnic și zone indicate pentru activităţile de picnic.

Vezi și: Amenzi de până la 3000 de lei pentru toți românii care stau la bloc: este ilegal să faci asta într-un apartament

În ce zone se poate organiza picnic

Zonele special amenajate, care aparțin domeniului public ori privat al statului şi/ sau al primăriilor, trebuie să fie marcate cu utilități şi facilități destinate activităților de picnic, dar și cu containere de deșeuri inscripționate corespunzător.

În zonele indicate pentru activitățile de picnic, unde sunt permise activități de picnic, dar nu și aprinderea focului;

În zonele special amenajate pentru activităţile de picnic, dotate cu utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi în care aprinderea focului este permisă.

Vezi și: Cel mai nou parc din Capitală rivalizează cu Herăstrău și Cișmigiu. Primele imagini arată cât de frumos e, ce găsești doar aici