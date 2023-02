Anunţ pentru românii care au centrale termice de apartament. Au bani de plătit la stat, legea care ar schimba tot

Încă din 2016, la ultima întâlnire a șefilor de stat pe problema poluării, se punea în discuție implementarea unei noi taxe, cel puțin pentru statele membre UE. Ulterior, Comisia Europeană anunța decizia de elaborare a unei noi directive, cunoscute sub numele de „taxa pe carbon”, iar ținta acesteia sunt posesorii de centrale termice de apartament, directivă care va fi implementată și în România, dar mai durează ceva timp, spune Ministerul Mediului într-un anunț pentru românii care au centrale termice de apartament. Deși nu este dată o lege concretă, proiectul spune că românii au bani de plătit la stat, dacă legea care ar schimba totul va fi implementată.

Impozitarea energiei este un instrument bugetar care poate fi utilizat și ca instrument de stimulare a opțiunilor pentru o energie mai ecologică, iar în cadrul UE-27, taxele pe energie reprezintă peste trei sferturi din totalul taxelor de mediu. În cadrul Proiectului verde european, Comisia intenționează să alinieze impozitarea energiei la obiectivele climatice, prin noua directivă „Taxa pe carbon”.

Așa cum spuneam anterior, în concordanță cu „Green Deal” european, Legea europeană privind clima a stabilit ca obiectiv intermediar pentru 2030 o reducere netă minimă de 55 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, față de 1990, și față de obiectivul anterior de 40 %.

La 14 iulie 2021, Comisia a publicat un set de propuneri vizând alinierea politicilor în materie de climă, energie, transporturi și fiscalitate la noul obiectiv climatic intermediar pentru 2030, așa-numitul pachet „Fit for 55”, despre care Playtech Știri a mai scris, și include, de asemenea, obiective sporite în materie de energie regenerabilă și de eficiență energetică, precum și taxa pe carbon.

Analiștii sunt de părere că adăugarea de taxe și impozite la prețurile energiei încurajează eficiența energetică și crește veniturile guvernelor, care pot fi dedicate proiectelor de tranziție energetică. Dar adăugarea acestora în mod disproporționat la electricitate descurajează investițiile în pompele de căldură alimentate cu energie electrică, o tehnologie-cheie în sectorul clădirilor și în cel al decarbonizării.

Vocile critice la aceste noi directive europene spun că pentru a îndeplini obiectivele naționale și europene în materie de climă, clădirile trebuie să se decarbonizeze complet până în 2050, emisiile de gaze cu efect de seră din acest sector urmând să scadă cu 60% în UE până în 2030, comparativ cu nivelurile din 2015.

Deși noua directivă este combătută, „Taxa pe carbon” a fost deja aprobată, iar cele 27 de state membre vor fi nevoite, mai devreme sau mai târziu, să implementeze la nivel local noua legislație, care vizează în mod indirect și dirct, centralele termice de apartament.

În acest sens ministerul de resort vine cu un anunţ pentru românii care au centrale termice de apartament, spunând că cel mai târziu în 2027 „taxa pe carbon” va trebui implementată și în România, asta însemnând o nouă taxă plătită către stat de proprietarii de centrale termice de apartament, justificată chiar de Tanczos Barna, ministrul Mediului:

„Europa, în momentul de faţă, a impus tuturor statelor membre o taxă nouă de carbon. Sunt două elemente: benzina-motorina, plus centrala de acasă pentru gaz sunt cele două elemente care vor fi taxate pentru a colecta pentru fondul social de climă sumele care se reintroduc în economie, sub formă de subvenţie sau sub formă de sprijin pentru tranziției, pentru cumpărarea altor centrale, altor soluţii, pompe de căldură, fotovoltaice etc.

Dacă se va aplica această prevedere, în principiu, din 2027 se va aplica o taxă pe fiecare metru cub de gaz consumat atât în gospodării, cât și în firmele mici și mijlocii. Dar, pentru noi, cel mai important lucru din această decizie este fondul social dedicat pentru climă.

Acest fond social va asigura României un venit în plus garantat, în comparație cu contribuția. Va fi un fel de fond de mediu pe care îl folosim noi acum, dar mult mai consisten.”, a spus Tanczos Barna.