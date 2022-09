Ministrul Mediului din Guvernul României, Tanczos Barna, a îngenuncheat în momentul în care s-a intonat imnul așa-zisului Ținut Secuiesc. „Știam ce va urma” – GALERIE FOTO

Un nou gest controversat al Ministrului Mediului din România. Tanczos Barna a fost prezent la finala Cupei României la hochei pe gheață și a îngenuncheat în momentul în care a fost intonat imnul așa-zisului Ținut Secuiesc. Informația a fost furnizată de deputatul Dan Tănasă, care a prezentat drept o dovadă o fotografie realizată la finalul partidei în care s-au înfruntat Sport Club Miercurea Ciuc – Steaua.

A fost din nou scandal după un meci de hochei din România. De data aceasta în prim plan nu sunt jucătorii de etnie maghiară, ci chiar un ministru din Guvernul României. Deputatul Dan Tănasă a postat pe pagina sa de socializare o fotografie în care susține că Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a pus un genunchi pe gheață în momentul în care s-a intonat imnul așa-zisului Ținut Secuiesc.

Scena s-a petrecut la finalul partidei din finala Cupei României în care Sport Club Miercurea Ciuc a câștigat cu 5-0 duelul cu Steaua.

La meci au fost și oficiali din Federația Română de Hochei pe gheață. Secretarul general a explicat de a refuzat să asiste la momentul respectiv.

„După ce am înmânat trofeul echipei câștigătoare am preferat să părăsesc gheața. Știam ce va urma, motiv pentru care nu am dorit să asist la acest spectacol folcloric-coregrafic al ciucanilor”, a Dan Nistor, potrivit Prosport.