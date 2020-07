Simona Halep a organizat o petrecere în Herăstrău! Care a fost motivul și alături de cine a sărbătorit

Simona Halep revine în competițiile WTA la începutul lunii august, când va participa la turneul de la Palermo. Sunt deja cinci luni de la ultima partidă oficială, pauză provocată de pandemia de coronavirus. Ultimul turneu la care a participat fostul lider mondial este cel de la Dubai, acolo unde reușea să se impună. După o finală contra Elenei Rybakina. Halep va trebui să intensifice în curând pregătirea, dar până atunci și-a făcut timp pentru o mică petrecere.

Simona Halep, petrecere alături de apropiați. A celebrat un an de la titlul obținut la Wimbledon

Luni s-a împlinit fix un an de la una dintre cele mai mari realizări ale carierei pentru Simona Halep. Victoria de la Wimbledon 2019, pe 13 iulie, după o finală cu Serena Williams. Sportiva din Constanța a ținut să celebreze momentul și a invitat câțiva prieteni la o terasă din Parcul Regele Mihai. A fost un eveniment la care au participat câțiva dintre cei mai apropiați oameni ai Simonei. Printre ei, Irina Antonie, Cosmin Hodor, Patrick Ciorcilă și iubita acestuia. Rochia Simonei Halep, cu un model floral, a fost cu siguranță în centrul atenției.

Vezi această postare pe Instagram #inpursuitofgreatness 💚💜@simonahalep #wimbledon2019 #champion O postare distribuită de I r i n a (@irinaantonie) pe Iul 12, 2020 la 1:36 PDT

Pe 13 iulie 2019, Simona Halep obținea al doilea titlu de Grand Slam al carierei, la Wimbledon. A fost o finală câștigată în fața Serenei Williams, scor 6-2, 6-2, după o prestație magistrală a Simonei. Performanțele incredibile reușite de Simona Halep au fost evidențiate și de cei de la Forbes. Americanii au inclus-o pe Halep în topul celor mai influenți sportivi sub 30 de ani. Din listă mai fac parte atleți ca Hector Bellerin, Elina Svitolina și Magnus Carlsen, campionul mondial de șah.

Pentru sezonul rămas din 2020, Simona Halep nu și-a fixat încă programul. Va alege în funcție și de evoluția pandemiei de coronavirus. Competiția pe care se va axa românca este Roland Garros, unde speră să obțină al treilea titlu de Grand Slam al carierei. În schimb, participarea la US Open este sub semnul întrebării, din cauza incertitudinii legate de situația de la New York.