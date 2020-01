Anunț neașteptat în showbiz. Au declarat că divorțează cu scandal, iar acum s-au împăcat de dragul copilului

Artista despre care vorbim azi, cu ceva vreme în urmă, a dezvăluit motivul pentru care ea și și tatăl copilului ei s-au despărțit. Ultimii ani au fost foarte grei pentru ea. A recunoscut că este o femeie cicălitoare și că este greu să stai în preajma ei, dar în același timp a precizat că fostul ei soț nu era implicat sută la sută în relație.

Cântăreața nu mai locuia împreună cu tatăl copilului ei din luna februarie a anului trecut, și spunea că nu știe cum vor decurge lucrurile în continuare. Relația dintre cei doi a durat 11 ani, dar la un moment dat lucrurile au început să scârțâie și au apărut problemele în cuplu.

Este vorba de Alessia și, deși nu mai erau împreună de foarte multe luni, Alessia nu exclude avarianta împăcării cu tatăl copilului ei, deși este conștientă că le va fi foarte greu amândurora să treacă peste orgolii. Dar iată că anul 2020 a adus și vestea șoc din showbizul românesc. Alessia și fostul soț s-au împăcat și formează, din nou, o familie.

La momentul separării, cântăreața declara că nu se mai înțeleg și că această a fost decizia cea mai înțeleaptă pentru amândoi.

„Lucrurile sunt tulburi acum, atâta tot. Mai interacţionăm când şi când. Nu mai stăm împreună de prin februarie. Au trecut destule luni. Adevărul e că nu prea poţi să trăieşti cu mine în casă, sunt cicălitoare. Dacă stai cu mine cinci zile, a doua ai și fugit. Sunt şi eu cam dificilă, recunosc. El m-a cerut, am acceptat logodna. Am rămas însă însărcinată, am făcut botezul. Dar, sincer, eu am simţit că nu e sută la sută. Poate e şi vârsta, că el e mai mic cu şapte ani decât mine. Şi atunci am zis să mai aştept un pic, să văd dacă atinge maturitatea necesară pentru nervii mei”, declara artista, în urmă cu câteva luni.