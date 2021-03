Anunț important pentru toți românii cu credite. Ce se întâmplă cu dobânzile

Noi detalii despre credite! Ce trebuie știe cei care au luat sume de bani cu împrumut? Ce se întâmplă cu dobânzile și care sunt noile schimbări pe care le aduce piața?

Vești rele pentru românii cu credite în lei: inflația este în creștere spre 3%, astfel dobânzile în lei din piață nu se vor mai duce. În acest caz, rămâne puțin probabil ca Banca Națională a României să mai scadă în viitorul apropiat dobânda de referință.

Consiliul de administrație al BNR a decis la a doua ședință de politică monetară din anul acesta să mențină dobânda principală la minimul istoric de 1.25%. În toată această vreme condițiile creșterii inflației anuale erau în jurul a 3% în primele luni ale acestui an, arată zf, citat de mediafax.ro.

Rata inflației pe an a crescut în ianuarie a.c la 2.99%, de la 2.06% cât era în luna decembrie a lui 2020, ulterior la 3.16% în februarie, cu mult peste nivelul anticipat anterior și sub impactul tranzitoriu al liberalizării pieței energiei electrice pentru consumatorii casnici, acesta fiind un efect al scumpirii combustibililor, pe fondul creșterii cotației petrolului.

„Noul scenariu relevă o modificare a perspectivei inflației în raport cu proiecția precedentă, în condițiile în care traiectoria actualizată a ratei anuale prognozate a inflației este revizuită semnificativ în sens ascendent pe termen scurt și într-o mai mică măsură pe ultimul segment al orizontului proiecției.

Astfel, rata anuală a inflației este așteptată să crească treptat, sub impactul șocurilor pe partea ofertei, pentru că după o amplă corecție descendentă în debutul anului viitor, să urce din nou și să rămână ușor deasupra punctului central al țintei, pe fondul redeschiderii mai devreme a deviației pozitive a PIB și al creșterii ulterioare lente a acesteia”, arată un recent comunicat emis de către Banca Națională a României.

„În același timp, însă, suprapunerea șocurilor pe partea cererii și a ofertei, cele din urmă asociate măsurilor adoptate în scopul ținerii sub control a pandemiei, a imprimat o tendință de stabilitate ratei anuale a inflației CORE2 ajustat, aceasta continuând să se situeze în jurul valorii de 3,7 la sută. Dată fiind traiectoria sub așteptări a prețurilor volatile, în luna septembrie, dinamica anuală a IPC s-a plasat cu 0,3 puncte procentuale sub nivelul din cea mai recentă proiecție macroeconomică (Raportul asupra inflației din august 2020). În același timp, pe parcursul trimestrului III, rata medie anuală a inflației IAPC s-a redus marginal comparativ cu media europeană, coborând până la nivelul de 2,8 la sută”