Anunț important pentru românii care își fac pașaport. Ce se întâmplă din 22 august

Anunț foarte important pentru românii care vor să plece din țară și trebuie să își facă pașaport. Începând cu data de 22 august, programul serviciilor publice comunitare de pașapoarte va fi modificat. Iată care va fi noul program.

Începând cu data de 22 august 2022, programul de lucru va fi între orele 08:30 – 16:30, anunță Direcția Generală de Pașapoarte. Totodată, pentru a veni în sprijinul cetățenilor, structurile de pașapoarte vor desfășura în continuare activitatea de lucru cu publicul în intervalul 08:30 – 18:30, însă doar odată pe săptămână, au am anunțat aceștia.

Unele servicii de pașapoarte, din cauza volumului crescut preconizat în continuare, vor avea în continuare program prelungit. Este vorba despre următoarele structuri:

De asemenea, conform Direcției Generale de Pașapoarte, în perioada 20.06 – 18.08.2022, s-au înregistrat 481.085 de cereri de pașapoarte și s-au emis 548.519 documente de călătorie.

Începând cu data de 1 august, perfectarea pașapoartelor de călătorie s-au ieftinit, după decizia Guvernului care a fost luată pe data de 27 iulie. Prin urmare, pașapoartele eliberate în decurs de 20 de zile se vor ieftini cu 200 de lei, de la 850 de lei la 650 de lei.

De asemenea, cei care doresc eliberarea pașaportului în decurs de 10 zile lucrătoare, vor scoate din buzunar 1.240 de lei, în loc de 1.280 de lei. Cei care le doresc în 5 zile lucrătoare vor plăti 1.430 de lei în loc de 1.490 de lei. Pentru a-l ridica în același timp, solicitanții vor plăti 2.080 de lei, în loc de 2.130 de lei.

„Ieftinirea pașapoartelor este un rezultat direct al închiderii schemei care a existat din 2014 până în prezent. Noi am eliminat-o, inclusiv, prin licitații corecte desfășurate la începutul acestui an. Noi știm exact calendarul livrărilor, cât am cumpărat, câte blanchete urmează să ne vină în acest weekend”, a explicat directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu.