Anunț de ultimă oră! Viorică Dăncilă: „Voi da OUG pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață”

Anunț important făcut de premierul României! Viorica Dăncilă a declarat, joi – 8 august, că intenționează să dea mai multe ordonanțe de urgență, inclusiv una pentru „instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte”.

Ce își propune Viorica Dăncilă

Premierul României – Viorica Dăncilă a anunțat, prin intermediul unei postări pe pagina de facebook, că intenționează să ia în continuare o serie de măsuri pentru a schimba legi, reguli, oameni din funcții, atitudini.

Dăncilă a menționat că va da o ordonanță de urgență care are în vedere „instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte”.

„În calitate de prim-ministru, voi da ordonanțele de urgență necesare și voi trimite adrese către președinții celor două camere ale Parlamentului pentru convocarea în sesiune extraordinară. Aceste modificări legislative trebuie dezbătute și implementate imediat! Îmi asum să fac acest lucru.

Și vă mai promit un lucru: Am spus că vreau sancțiuni drastice pentru criminali, violatori și pedofili. Voi da o ordonanță de urgență pentru instituirea pedepsei cu închisoarea pe viață, respectiv înăsprirea pedepselor pentru aceste fapte.

Am zero toleranță pentru lipsa de umanitate și lipsa de respect față de cetățean. Am zero toleranță pentru greșeli – de la atitudini lipsite de responsabilitate și profesionalism, la erori de procedură și nerespectarea legii.

Eu nu pot să accept ca în mandatul meu de prim-ministru românii să se teamă! Vom reforma acest sistem, vom corecta de urgență tot ceea ce este greșit și vom institui mecanismele de prevenție pentru ca tragedii precum cea de la Caracal să nu mai aibă loc vreodată”, se arată în mesajul postat de premierul României pe rețeaua de socializare.

Măsuri luate după cazul Caracal

„Tragedia de la Caracal ne-a adus în față imaginea unei cruzimi inimaginabile”, spune Viorica Dăncilă. În urma evenimentului nefericit, aceasta susține că a început să facă schimbări majore.

„Așa cum știți, am demis întreaga conducere a instituțiilor responsabile și, mai departe, pe toți cei ce au gestionat atât de greșit acest caz. Există anchete în desfășurare pentru modul în care acești oameni au acționat.

Cine nu își înțelege misiunea și nu poate rezona cu ea, pleacă. Cine își bate astfel joc de instituția pe care o reprezintă, pleacă. Iar cine trebuie să suporte implicațiile legale pentru greșelile lui, o va face„, a precizat Dăncilă.