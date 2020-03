Anunț de ultima oră. Un nou prezentator la Digi24. Ce emisiune va modera

E oficial! Digi 24 aduce de duminică, 15 martie, ora 15:30, un nou talk show de business. Acest nou show de business poartă numele de ”Legile Afacerilor”.

Anunț de ultima oră. Un nou prezentator la Digi24

O nouă emisiune va fi prezentată la Digi 24. Este vorba despre o emisiune de business, realizată în parteneriat cu revista de imobiliare Investing in Property.

Cine este Andrei Cristea

Noua emisiune va fi prezentată de Andrei Cristea, redactor-șef al platformei online LegalMarketing.ro și al publicatiei Legal Innovation. De asemenea, Andrei Cristea mai este și managerul companiei care deține Investing in Property. Reprezentanții publicației susțin că emisiunea ”Legile Afacerilor” va reuni oameni din imobiliare, în discuții despre viitorul acestei nișe de business.

Reamintim că Andrei Cristea a prezentat, vreme de patru ani și jumătate, emisiunea ”Legile Afacerilor”, la televiziunea de business ”The Money Channel”, fiind lider de audiență pe segmentul de business. Andrei Cristea a absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea București, având și un Master în marketing și comunicare.

Potrivit profesionisti.juridice.ro, Andrei Cristea este Directorul Lion House, compania mass-media de business consacrată avocaturii. A lansat Revista Română de Consultanță, site-ul LegalMarketing.ro, emisiunea TV “Legile Afacerilor”. Tot el a adus în România trei francize din presa de business mondială: The Economist – Intelligent Life, Financial Times – Innovative Lawyers și acum, The Times – Legal Innovation, aflat în cel de-al doilea an de licență exclusivă.

Andrei Cristea a fost vreme de aproape cinci ani producător de Știri în Pro TV, având și semnătura pe mai multe materiale de presă marca Pro Tv.

Digi 24 reprezintă un post de televizune de știri, care s-a înființat la data de 1 martie 2012, în București, de către RCS RDS. Se poate recepționa în format HD, dar și Standard Definition. Din 2014, a fost declarat liber la transmisie, intrând în lista must-carry, dar și în grilele companiilor concurente.