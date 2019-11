Anunț de ultimă oră! Cum îi va afecta pe bucureșteni falimentul RADET

Falimentul RADET îi poate afecta pe bucureșteni în cazul în care Primăria Capitalei, ANRE și Guvernul României nu intervin de urgență. Legislația în vigoare este interpretabilă și poate face ca locuitorii din București să rămână fără apă caldă și căldură, însă primarul general al Capitalei îi asigură că acest lucru nu se va întâmpla.

Falimentul RADET îi poate afecta pe bucureșteni. Gabriela Firea îi asigură însă că vor avea apă caldă și căldură

Oridnul ANRE nr 122/2013 prevede că la data intrării în faliment a RADET încetează contractul cadru de vânzare-cumpărare energie termică. Regulamentul pentru acordarea licențelor în domeniul serviciilor de alimentare centralizată cu energie termică prevede, însă, că suspendarea sau retragerea licenței în sezonul rece sunt permise doar cu avizul favorabil al autorității administrației publice locale.

În acest caz, ANRE trebuie să intervină de urgență pentru a clarifica situația și RADET să poată lucra în continuare cu ELCEN, care ar urma să ceară comenzi zilnice, cu plata în avans a energiei livrate. Legislația mai prevede că pentru a continua furnizarea agentului termic, RADET trebuie să primească aprobare de la Adunarea creditorilor, din care face parte și ELCEN, care deține 96,68%.

Primarul general al Capitalei a anunțat că activitatea și patrimoniul RADET vor fi preluate de compania municipală Termoenergetica. În aceste condiții, ELCEN va trebuie să încheie un nou contract direct cu Primăria Municipiului București, care va trebui să plătească în avans pentru gazele naturale furnizate de Romgaz, iar contractul va trebui să poarte girul Consiliului General al Municipiului București.

Magistrații Curții de Apel București au decis definitiv, luni, intrarea RADET în faliment. Cu puțin timp înainte de decizia judecătorilor, Gabriela Firea i-a asigurat pe bucureșteni că vor avea apă caldă și căldură în această iarnă.

„Indiferent de sentința de astăzi, bucureștenii vor avea în continuare apă caldă și căldură. Am luat măsuri din timp pentru a putea garanta continuitatea agentului termic în Capitală. Fac precizarea că o eventuală lichidare a RADET nu înseamnă dispariția sistemului de termoficare, pentru că activitatea regiei va fi preluată de Compania Municipală Termoenergetica. Reamintesc bucureștenilor că am preluat RADET în 2016 în insolvență de facto și că am solicitat în repetate rânduri acordul consilierilor generali pentru o soluție de reorganizare a activității acestei regii, însă abia în luna februarie a acestui an a fost acceptată soluția înființării Companiei Municipale Energetica”, a declarat Gabriela Firea.