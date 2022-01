Anul școlar 2021-2022. Ce structură are semestrul doi și când sunt vacanțe

Care este structura semestrului al doilea din anul școlar 2021-2022? Elevii au așteptat nerăbdători să vadă când vor fi vacanțele. Iată structura anului școlar în curs pentru elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.

An școlar 2021-2022: structura pentru semestrul doi

Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal au revenit pe bănci pe data de 3 ianuarie 2022. Preșcolarii și elevii din învățământul primar au început orele pe 10 ianuarie 2022, iar în acest semestru copiii vor avea două vacanțe, arată structura anului școlar în curs.

Structura semestrului al II-lea

Cursuri — luni, 17 ianuarie 2022 — joi, 14 aprilie 2022

Vacanţă de primăvară — vineri, 15 aprilie 2022 — duminică, 1 mai 2022 Cursuri — luni, 2 mai 2022 — vineri, 10 iunie 2022

Vacanţă de vară — sâmbătă, 11 iunie 2022 — data din septembrie 2022 la care încep cursurile anului şcolar 2022—2023.

Anul școlar 2021-2022 a început la data de 1 septembrie 2021 și se va încheia pe 31 august 2022. Acesta cuprinde un număr total de 34 de săptămâni de cursuri. Elevii au revenit la școală în data de 13 septembrie 2021 și prin excepție au fost stabilite următoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are 32 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 27 mai 2022;

b) pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 33 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 3 iunie 2022;

c) pentru clasele din învăţământul liceal — filiera tehnologică, cu excepţia claselor prevăzute la lit.

a), şi pentru clasele din învăţământul profesional, anul şcolar are 37 de săptămâni de cursuri, care se încheie la data de 1 iulie 2022.

Noutăți

Spre deosebire de ultimii trei ani, programul ‘Școala Altfel’ din acest an va avea o dată fixă și nu va fi lăsată la latitudinea școlilor. Mai exact, aceasta este prevăzută să se desfășoare în perioada cuprinsă între 8-14 aprilie.

Tot în aceast interval se pot organiza și fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Pentru toți elevii, mai puțin cei din clasele terminale, școala se încheie pe 10 iunie 2022. Prima zi de vacanță este astfel sâmbătă, 11 iunie 2022.

Simulări an școlar 2021-2022

-Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a 2022

-Simulare Limba şi literatura română: 4 aprilie 2022

-Simulare Matematică: 5 aprilie 2022

-Simulare Limba maternă: 6 aprilie 2022 Afișare rezultate (se comunică elevilor): 14 aprilie 2022

Calendarul examenelor la Evaluarea Națională 2022

30 mai – 3 iunie 2022: Înscrierea la Evaluarea Națională

3 iunie 2022: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022 Limba și literatura română – probă scrisă

16 iunie 2022 Matematică – probă scrisă

17 iunie 2022 Limba și literatura maternă – probă scrisă

23 iunie 2022 (până la ora 14.00): Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16:00 – ora 19:00): Depunerea contestațiilor

24 iunie 2022 (ora 8:00 – ora 12:00): Depunerea contestațiilor

24 iunie – 29 iunie 2022: Soluționarea contestațiilor 30 iunie 2022: