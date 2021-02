Anul școlar 2020-2021. Cine revine fizic în școlile din România, începând de luni. Atenție, unii copii vor învăța de acasă

Președintele Klaus Iohannis a avut azi o ședință de lucru la Palatul Cotroceni, la care au participat mai mulți membri ai guvernului, printre care ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și ministrul Educației Sorin Câmpeanu. La această ședință de lucru s-a discutat despre redeschiderea școlilor din data de 8 februarie, data la care începe semestrul al doilea din anul școlar 2020-2021.

Președintele Klaus Iohannis a oferit și o declarație de presă în urma acestei ședințe de lucru de la Palatul Cotroceni. Acesta spun că școlile se vor redeschide, însă există și anumite situații în care elevii vor învăța online.

”Am discutat o tema care este extrem de importanta pentru milioane de romani. Ce se va intampla cu scolile din Romania de saptamana viitoare. Am inceput cu o analiza a contextului pandemic: nu nu am scapat de pandemie, trebuie sa fim in continuare responsabii, dar putem sa constatam ca in ultimele saptamani, incidenta bolii s-a redus un pic. Sunt mai putine persoane la terapia intensiva, trendul este descendent, așa cum spun specialiștii. Nu suntem singuri in Europa si ne-am uitat putin in jur si putem sa constatam ca marea majoritate a tarilor din Uniunea Europeană deschid scolile sau vor fi deschise. Doar 3 state acum nu deschid scolile, in csosecinta, in unanimitate am decis ca incepand de luni majoritatea copiilor merg fizic la scoala.