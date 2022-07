Antrenorul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB. A vorbit deja cu el: „A făcut performanțe ieșite din comun”

Care este antrenorul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB după ce Toni Petrea și-a dat demisia. Conducerea FCSB a vorbit deja cu el și spune că tehnicianul a făcut performanțe ieșite din comun. Așadar, cine ar putea veni pe banca tehnică a FCSB, vedeți în rândurile de mai jos.

S-a aflat care antrenor ar putea veni la FCSB după ce Toni Petrea a demisionat în urma meciului pierdut cu FC Rapid, scor 0-2. Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a dezvăluit că patronul Gigi Becali va purta discuții decisive cu Nicolae Dică, 42 de ani, în această seară, în vederea preluării funcției de antrenor principal.

După ce a fost anunțat de Toni Petrea că va demisiona, patronul FCSB s-a orientat către Nicolae Dică pentru a-l face actualul antrenor principal de la FCSB.

„Dică e o variantă, e un om cuminte”, a afirmat Gigi Becali. Lucrurile s-au mișcat repede, iar Nicolae Dică va avea marți seară tratative decisive în vederea revenirii la clubul roș-albastru, unde a mai antrenat între iunie 2017 și decembrie 2018.

„În seara asta vom afla dacă vine sau nu. Eu sper să accepte. Anul trecut, în vară, a avut oferta pe masă. Atunci am fost și eu la discuții, acum am zis să nu mai merg, că poate se rezolvă mai ușor. Atunci a refuzat oferta, a zis că nu poate pleca de lângă Mirel. A făcut un gest frumos pentru Mirel, dar nu și pentru cariera lui.

Sper să vină acum, este ultimul antrenor cu care am avut performanțe în Europa. Chiar ieșite din comun. Am eliminat Viktoria Plzen, 4-1, am desființat-o!

Am făcut 0-0 la Lisabona în condițiile în care Enache a ratat o ocazie uriașă, apoi am spulberat tot în faza grupelor: 3 meciuri, 3 victorii și calificare mai departe. Tot cu el am bătut Lazio, 1-0 la București. Dică e singura variantă”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.