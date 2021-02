Antrenorul Mircea Rednic, diagnosticat cu Covid-19. Anunțul oficial făcut de FC Viitorul

Antrenorul Mircea Rednic a fost confirmat pozitiv cu noul coronavirus, astfel că tehnicianul în vârstă de 58 de ani o să stea în izolare pentru următoarele 14 zile.

Și alți doi oameni din staff-ul echipei FC Viitorul. Această informație a fost dată chiar de către Gheorghe Hagi, prin intermediul unui comunicat oficial. De altfel, Mircea Rednic o să rateze partidele cu CFR Cluj, de joi, FC Voluntari, din data de 8 februarie, și cu FC Argeș, din data de 12 februarie, toate în campionat.

De menționat este că încă de la începutul pandemiei, fotbalul din România s-a confruntat cu mai multe cazuri de infectare cu noul coronavirus, în rândul jucătorilor, dar și în al staff-ului unor cluburi din Liga I și din Liga a II-a. De asemenea, cazuri au fost depistate în cadrul loturilor naționale de seniori, tineret și juniori, dar și în rândul arbitrilor.

Echipa FC Viitorul este pe locul 8 în Liga 1, cu 25 de puncte din 20 de meciuri jucate. Mircea Redinic susține că nu are simptome de coronavirus, însă s-a arătat îngrijorat de modul în care va arăta echipa constănțeană, în perioada următoare.

„Mă simt bine, nu am niciun simptom deocamdată! Ștefan Preda a acuzat o răceală zilele trecute, dar uite că n-a fost ceva banal. Sunt în regulă, am vorbit cu jucătorii, dar nu e prea bine, având în vedere situația în care ne aflăm. Am vorbit și cu Gică Hagi, încercăm să ne descurcăm, nu avem de ales”, a spus Mircea Rednic, pentru ProSport.