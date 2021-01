Sebastian Colțescu, răzbunat de karma. Ce a pățit antrenorul care i-a făcut țigani pe arbitrii români

Sebastian Colțescu a fost răzbunat de karma. Ce a pățit antrenorul care i-a făcut țigani pe arbitrii români, citiți în articolul de mai jos.

Sebastian Colțescu este mulțumit. Cum a fost pedepsit antrenorul Istanbul Bașakșehir, Okan Buruk

Ultima lună a anului trecut a fost marcată de un scandal uriaș de rasism provocat de arbitrul român Sebastian Colțescu, scrie playsport.ro. Episodul de la Paris a făcut înconjurul mapamondului și nu puțini au fost aceia care l-au criticat dur pe român. Antrenorul turc care i-a făcut țigani pe arbitrii români a comis-o grav. Se poate spune că Sebastian Colțescu a fost răzbunat de federația turcă.

Un scandal de pomină, în care a fost implicat antrenorul campioanei Turciei, Istanbul Bașakșehir. Antrenorul Okan Buruk a fost foarte vocal în acea seară și i-ar fi spus lui Colțescu: ”în țara mea, românii sunt țigani”.

Ce sancțiuni a primit Okan Buruk

La ceva timp, același antrenor a avut încă o ieșire nervoasă la adresa unui alt arbitru și a fost suspendat 5 meciuri de Comisia de Disciplină a Federației Turce de Fotbal. Okan Buruk a protestat la deciziile arbitrului din meciul dintre Fenerbahce și Istanbul Bașakșehir și a fost eliminat în minutul 71 al partidei. DE asemenea, alți doi jucători ai campioanei au fost eliminați în acel meci pierdut cu 4-1 pe terenul lui Fener. În plus, antrenorul lui Istanbul Bașakșehir a fost amendat și cu 38.000 de lire turcești.

Okan Buruk a jucat cea mai pare a carierei la clubul Galatasaray (între 1991 și 2001, apoi între 2006 și 2008), unde a fost coleg cu românii Gică Hagi și Gică Popescu. Alături de internaționalii noștri a luat Cupa UEFA și Supercupa Europei, în anul 2000.

Cine este Okan Buruk

De asemenea, între 2001 și 2004, Okan Buruk, a jucat în Italia, la Inter, dar nu a prins prea multe meciuri sub tricoul clubului din Milano. A revenit acasă, dar de data aceasta la clubul Beșiktaș, pentru care a evoluat din anul 2004 până în anul 2006. Ultima parte a carierei și-a petrecut-o chiar la clubul Istanbul Bașakșehir.

Ca antrenor, Okan Buruk, a pregătit doar formații din țara sa. A început la Elazigspor, în 2013, apoi le-a condus, pe rând, pe Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisarspor, Caykur Rizespor și, din 2019 a ajuns la Istanbul Bașakșehir.

Sebastian Colțescu se simte nevinovat în scandalul de rasism

Pe de altă parte, Sebastian Colțescu nu se simte vinovat în tot scandalul în care a fost implicat și are de gând să mergă la cele mai mari foruri de judecată, dacă UEFA îl va găsiu vinovat de rasism.

În plus, Sebastian Colțescu are și un avocat spaniol care să îl reprezinte în eventualele procese, alături de care are de gând să ceară despăgubiri de milioane de euro.