Antonia, goală în așternuturi. Iubita lui Velea a renunțat complet la haine FOTO

Este, fără doar și poate, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Artista atrage mereu toate privirile, la fiecare apariție. A reușit să stârnească un tsunami de reacții cu o singură fotografie. Imaginea în care Antonia apare goală în așternuturi i-a șocat pe fanii săi, însă un anumit detaliu i-a adus și câteva critici dure.

Antonia, apariție incendiară

Antonia nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi din țară și este considerată una dintre cele mai frumoase femei din showbiz.

Are toate motivele să fie un om împlinit: are o carieră la care mulți muzicieni pot doar să viseze, este mama a trei copii minunați care îi aduc zilnic fericirea în suflet și are un partener care îi este alături la fiecare pas, cel mai important sprijin din viața sa.

În ultima perioadă, Antonia a descoperit o nouă pasiune: sportul. Vedeta petrece destul de mult timp în sala de forță lucrând din greu pentru a-și modela corpul, iar rezultatele vorbesc de la sine.

Imaginea ce a făcut furori în mediul online

Iubita lui Alex Velea se simte excelent în propria piele și are toate motivele să o facă. În plus, nu ratează nicio ocazie de a-și etala formele perfecte, fără să țină cont de controversele pe care le-ar putea isca aparițiile îndrăznețe.

Cel mai bun exemplu este o fotografie în care apare goală în așternuturi. Imaginea a fost făcută, cel mai probabil, în cadrul unei ședințe foto, fiind realizată cu mult bun gust.

Poza alb-negru i-a adus numeroase aprecieri, dar și critici, internauții taxând-o nu pentru ipostaza provocatoare, ci din pricina faptului că apare ținând în mână o țigară aprinsă. Fotografia poate fi văzută AICI.

„Nici Antonia nu mai e ce a fost…e greu maica”, „Reclamele cu țigări sunt Out…”, „Ești superbă”, „Foarte frumoasă!”, „Vai, ce păcat că fumezi” – sunt doar câteva dintre mesajele trimise de internauți.

