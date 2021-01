Antonia, criticată aspru de fani după o poza incitantă. Ce detaliu au observat la trupul ei

Antonia a fost personajul principal al unei ședințe foto de excepție, care de această dată i-a pus în valoare picioarele lungi. Fanii, însă, nu au fost așa de mulțumiți de forma lor, comparând-o cu un culturist. Reacția artistei.

Deși o prezență sublimă, considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, surprinsă cu zâmbetul pe buze mereu și cu niște forme apetisante, nu reușește totuși să astupe gurile rele. Vedeta s-a confruntat cu o serie de critici în urma unor imagini postate pe rețelele de socializare.

Îmbrăcată într-un body cu print alb-negru, cu o geacă neagră, lungă, șosete colorate și adidași albi, cântăreața a lăsat la vedere picioarele bine lucrate în sala de sport, semn că e mândră de rezultatul eforturilor sale. Nu și fanii, care au întrebat-o dacă se îndreaptă spre culturism.

”Te indrepti catre culturism?… E ok, daca iti place, dar pierzi din feminitate( nu spun cu hate..)🙂”, a fost mesajul postat de un internaut.

Antonia a replicat rapid, dar nu ca în dățile anterioare, cum ne-a obișnuit, acid, ci într-un mod pacifist. „Ador”, i-a răspuns artista celui care a scris mesajul, semn că ignoră comentariile negative.

Relația de iubire dintre cei doi a început în anul 2012 și a fost inițial trăită departe de ochii lumii. Artiștii se cunoșteau din 2009, au fost mai întâi prieteni, apoi au format un cuplu și și-au întemeiat o familie, care acum numără 5 membri.

„Noi celebrăm iubirea în fiecare zi. Consider că avem o chimie mare și e foarte important într-un cuplu. A fost o coincidență fericită și așa, ușor-ușor, am ajuns la un nimitor comun. Pentru noi, lucrurile materiale nu contează așa mult. Am mai lăsat și eu de la mine, a lăsat și ea de la ea. Comunicarea înseamnă foarte mult. Credem în loialitate, iubire și ne iubim foarte mult. Ne place să ne facem surprize și lucrurile funcționează între noi, a apărut și rodul dragostei noastre”, spunea Alex Velea într-un interviu oferit Observator în februarie 2020.