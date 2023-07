Antonia, apariţie de zile mari la piscină. Căldura şi-a spus cuvântul, cântăreaţa a renunţat la haine

Antonia a făcut furori în mediul online. Artista profită din plin de zilele însorite, relaxându-se la piscină. Imaginile cu ea în costum de baie au stârnit un val uriaș de reacții pe o platformă de social media. Ce i-au transmis admiratorii.

Talentată, celebră, mamă devotată, Antonia este considerată, pe bună dreptate, una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Vedeta este într-o formă fizică de admirat și nu ratează nicio ocazie să își etaleze silueta aproape perfectă.

Vara este, fără doar și poate, sezonul concediilor, iar Antonia se numără printre cei care au ales să se bucure de vremea frumoasă la piscină. Artista a publicat recent mai multe fotografii în care apare îmbrăcată într-un costum de baie, relaxându-se pe o saltea gonflabilă uriașă, în forma unei păsări flamingo. Apariția inedită a făcut furori în rândul internauților, admiratorii săi s-au întrecut în laude și complimente.

După trei sarcini care parcă nu au lăsat nicio urmă pe trupul ei, mulți s-au întrebat care este secretul siluetei de admirat a artistei. Antonia a dezvăluit că se mai răsfață din când în când și cu câte o vizită la restaurante de tip fast-food, dar destul de rar.

„Fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult. Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit.

Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a declarat Antonia pentru VIVA!.