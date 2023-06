Drama Antoniei din adolescență. Nu știai asta despre ea, ce a pățit când a venit în România: „Eram într-o mini depresie”

Antonia este una dintre cele mai iubite și apreciate artiste din România. Invitată în cadrul podcastului „Lucruri Simple” al lui Horia Brenciu, soția lui Alex Velea a vorbit sincer despre viața personală.

Înainte de a se stabili în România definitiv, Antonia și-a trăit copilăria și adolescența în SUA, acolo unde a terminat liceul. Deși acum este considerată una dintre cele mai frumoase artiste de la noi din țară, în trecut, lucrurile nu stăteau deloc așa.

În cadrul podcastului lui Horia Brenciu, Antonia a dezvăluit că în adolescență nu arăta deloc bine și era prea înaltă.

Antonia a locuit până la 18 ani în Statele Unite ale Americii. A făcut liceul în Las Vegas, însă spunea că abia aștepta să părăsească acel oraș. Totuși, după ce s-a mutat în România, solista a realizat că îi era dor de prietenii din SUA. Din nefericire, ea a intrat într-o mică depresie pe care a reușit, în cele din urmă, să o depășească.

Imediat după terminarea liceului, Antonia s-a mutat în România, însă acomodarea nu a fost una ușoară.

„A fost o trecere bruscă, deloc ușoară pentru mine, venisem într-un oraș unde aveam doar familia alături, fără prieteni, mi se părea totul gri, oamenii reci și încruntați, îngândurați mereu, complet diferit față de ceea ce eram eu obișnuită. A trecut ceva timp până să îmi fac prieteni și pot să spun că aproximativ un an mi-a fost destul de greu să mă integrez, să mă acomodez.

Terminasem deja liceul când am plecat din America. În România, la ceva timp după ce am ajuns, am continuat să fac modelling (făceam deja din State, alesesem drumul acesta pentru a mă putea întreține) și apoi am început cariera muzicală, care, de fapt, era visul meu dintotdeauna. Aveam 18 ani atunci când am venit în România”, spunea Antonia, pentru VIVA!