Antonia, apariție de infarct la piscină. Superba brunetă și-a etalat trupul sculptat într-un costum de baie minuscul

Antonia se numără printre cele mai iubite artiste din țară. Pe lângă succesul răsunător pe care-l are, cântăreața se poate lăuda și cu un corp de invidiat. Imaginile cu ea în costum de baie au stârnit un val uriaș de reacții pe o platformă de social media. Cum și-a făcut artista apariția la pisicină?

Îndrăgita cântăreață și-a surprins fanii cu un nou clip de la piscină. Antonia s-a filmat în timp ce dansa pe noua sa piesă ”Ping Pong”. Superba brunetă a purtat în partea de sus un sutien, iar în partea de jos niște pantaloni negri. Ținua sa a fost accesorizată cu o pereche de ochelari de soare. Prin intermediul clipului, artista i-a invitat pe fani să ia parte la provocare:

Nu a durat mult, iar clipul a strâns mii de reacții și de aprecieri. În rubrica de comentarii, internauții și-au exprimat aprecierea vis-a-vis de artistă.

Chiar dacă nu pare, Antonia a trecut prin trei nașteri. În urma acestora, silueta artistei a rămas neschimbată. Îndrăgita cântăreața a dezvăluit secretul unui corp de vis. Antonia mărturisește că vizitele la restaurantele de tip fast-food sunt destul de rare.

„Fac sport, cam de trei ori pe săptămână, chiar și de cinci ori atunci când timpul îmi permite. Merg mereu la sală cu Alexandru, ne antrenăm împreună, mă ajută și mă motivează foarte mult. Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit.

Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar.

Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini”, a declarat Antonia pentru VIVA!.