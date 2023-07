Antonia, apariție de infarct la piscină. A purtat doar un costum de baie minuscul: ‘Fă-mă, Doamne, flamingo’ FOTO

Antonia șochează din nou! Celebra artistă a avut o apariție de senzație pe internet, cu care a impresionat toți fanii. Vedeta s-a pozat doar într-un costum de baie minuscul, care i-a pus în evidență silueta de invidiat. Are un trup impecabil, urmăritorii ei au luat-o razna când au văzut cum arată iubita lui Velea!

Antonia este una dintre cele mai iubite artiste din România. Are o mulțime de fani, care o apreciază pentru talentul său, dar mai ales pentru felul în care arată. Este o divă în toată regula, care surprinde ori de câte ori apare în public.

De data aceasta, iubita lui Velea a mers la piscină și a ținut să le arate fanilor ei cât de bine s-a simțit. Aceștia au observat că atmosfera era plăcută, dar mai ales încinsă, având în vedere că Antonia și-a afișat formele de invidiat.

A purtat un costum de baie minuscul, care i-a lăsat la vedere silueta perfectă și formele apetisante. Fanii nu au ezitat să reacționeze și au încărcat-o pe Antonia cu tot felul de complimente, unele dintre ele puțin indecente.

Artista stătea în piscină pe un colac în formă de flamingo, la care un internaut i-a mărturisit că și-ar fi dorit să fie el în locul acestuia, pentru a vedea mai de aproape peisajul.

Mulți se întreabă cum se menține în formă îndrăgita artistă. Deși are 34 de ani și a trecut deja prin trei sarcini, Antonia arată într-un mare fel și nu își arată deloc vârsta. Are un trup sculptat, forme impresionante și mulți se întreabă cum de reușește să se mențină atât de bine.

Vedeta nu a apelat prea mult la medicul estetician. Iubita lui Velea are doar un implant mamar, dar în rest este absolut naturală. Artista încearcă să aibă grijă la alimentație și face foarte mult sport, mai ales pentru că iubitul ei este un împătimit al mersului la sală. Nu ține diete, dar nu face excese și încearcă să aibă un stil de viață sănătos.

„Încerc să respect anumite principii alimentare, mai ales că fac și sport pentru a mă menține în formă și pentru a avea corpul mult dorit. Cel mai des mănânc piept de pui la grătar sau vită la grătar cu multe legume, salate. Dar nu înseamnă că nu îmi fac și mici bucurii și nu mănânc și dulciuri sau junk food, de exemplu, dar mult mai rar. Nu am ținut diete care mi-au dăunat, am fost întotdeauna adepta unui stil de viață din care sportul să nu lipsească și grija față de regimul alimentar, plus genetica, așa că nu am avut fluctuații mari de greutate decât în perioada celor trei sarcini.”, a spus Antonia pentru VIVA.