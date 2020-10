Antonia a publicat poza cu burtica ei după ce s-a scris că ar fi însărcinată din nou

Antonia a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu burtica ei pentru a clarifica toate zvonurile că ar fi însărcinată. Cum arată artista și cum i-a surprins pe cei mai mulți dintre prietenii ei de pe rețelele de socializare? De ce descrierea pozei a stârnit râsetele internauților?

Antonia pune capăt tuturor zvonurilor. E sau nu însărcinată?

Antonia este deja mamă a trei copii, iar mulți dintre fani se așteaptă ca ea să-i facă și un al treilea moștenitor iubitului său. Cu toate astea, artista le-a postat o fotografie fanilor pentru a analiza imaginea și pentru a-și da seama că nu e vorba despre o nouă sarcină. Gestul vine la câteva zile după ce Velea a făcut o postare în care era prezent un emoticon cu o femeie gravidă. La câteva minute, internauții au început să-l asalteze cu urări și cu felicitări pentru noul membru al familie, dar din păcate totul a fost o simplă neînțelegere.

Cântăreața s-a pozat cu abdomenul la vedere tocmai pentru a demonstra tuturor că nu e vorba despre un alt copilaș care să-și facă intrarea în iubita familie de artiști. De asemenea, mesajul din dreptul pozei a strânit hohote de râs în rândul internauților. “So, this is what I do while I clean my house! :)) On break!” care se traduce astfel: “Deci, asta fac în timp ce îmi curăț casa! :)) În pauză!”. Fanii au continuat și i-au scris în cutia de mesaje: “Poți să vii să faci și la mine în casă curățenie? :))”, “Dacă în pauză e așa, vai, cum o fi când ștergi praful sau cum mânuiești aspiratorul”, “Așa bunăciune să faci curat, nuuu”, “O regină”, “După fotografia aceasta, eu nu mai pot munci”.

„Mă deranjează când lumea nu mă înţelege”

„Mă deranjează când lumea nu mă înţelege, dar îşi dă cu părerea. Mă supără când lumea vorbeşte despre familia mea, despre treburile mele personale. Poate am şi eu păreri despre alţii, dar nu îmi permit să le dau pentru a face rău. Părinţii m-au învăţat să nu mă bag în vieţile altora, dacă nu cunosc toate datele. Lumea spune că nu ştiu să accept critica, însă nu este ca şi cum ai da un sfat sau ceva asemănător. Am ajuns să cred că sunt doar răutăţi gratuite. Mulțumesc că m-ai binecuvântat cu doi băieți frumoși! Îi mulțumesc Lui Dumnezeu pentru tot! Pentru toți cei trei mici îngerași ai mei și pentru tine”

Antonia Iacobescu