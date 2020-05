Antonia a dat din casă! Detaliul pe care l-a făcut public despre Alex Velea, după 8 ani de relație. Mesaj impresionant

Ziua lui Alex Velea i-a făcut pe cei care-l iubesc să-i transmită cuvinte extrem de frumoase. Ce detaliu a scos în prim-plan Antonia, după cei 8 ani de relație? Mesajul ei a a fost impresionant.

Antonia i-a lăsat un mesaj extrem de emoționant iubitului ei. Cântăreața a vrut să-i facă un cadou neprețuit, așa că a ales să-și aștearnă gândurile și să-i facă o declarație de dragoste de zile mari. Alex Velea este un bărbat fericit care se poate lăuda cu o viață exact așa cum a visat-o.

Bărbatul a împlinit 36 de ani și se bucură mai mult decât niciodată de tabloul perfect – o femeie frumoasă lângă el, doi copii sănătoși și o carieră cum mulți și-ar dori. Antonia a scos în relief faptul că este un tată deosebit pentru cei mici, dar și că este un om deosebit. De-a lungul timpului, ambii au surprins cu cuvintele superbe pe care și le-au adresat.

„Eu nu cred că înțelegi cât de mult te iubesc, cât de mult bine mi-ai făcut și îmi faci, cât de mult te respect, cât de mult îmi este drag de tine. Eu nu cred că înțelegi cât de mult m-am atașat de tine! Mă topesc când văd cum îi iubești pe copiii noștri, un om atât de bun cu un suflet așa de mare nu am mai întâlnit! Este o chimie rar întâlnită între noi și îmi doresc ca Dumnezeu să aibă grijă de noi și să ne protejeze de negativitatea din jur ca să ajung să te iubesc cu același foc (chiar și mai mult) atunci când vom îmbătrâni. Sincer….o să îmi fie dor de tine când ieșim din această carantină….truly yours, the woman who loves you to death and beyond. Happy Birthday! @iamvelea ”

Antonia Iacobescu