Alex Velea și Antonia sunt un cuplu de șapte ani și au doi copii împreună. Cei doi nu au ajuns, până acum, în fața altarului, dar asta nu îi încurcă să se iubească și să se respecte reciproc. Recent, în cadrul unui interviu, Alex Velea a dezvăluit care este secretul longevității relației dintre el și frumoasa cântăreață.

Alex Velea a dat-o de gol pe Antonia! Care este, de fapt, secretul longevității relației lor

Alex Velea a dezvăluit care este secretul lui și al Antoniei în ceea ce privește relația sudată pe care o au. Cântărețul susține că Antonia este o fire înțelegătoare, care nu stă deloc cu gura pe el și-i oferă libertatea de care are nevoie.

“Sunt norocos. E foarte frumos să stau în casă cu Antonia, doar că nu la frumusețe se rezumă tot ce avem unul pentru celălalt. Da, e o femeie frumoasă, dar dacă era cicălitoare nu cred că puteam să ne înțelegem în felul ăsta sau nu rezistam atât timp. Pentru că și eu sunt o persoană dificilă. Am avut noroc amândoi. Ne-am potrivit”, a povestit Alex Velea.

Care este cea mai mare supărare a lui Alex Velea

Pe de altă parte, Alex Velea are un motiv de supărare. Acesta mai primește mesaje obscene de la diverse persoane de pe internet, care îi reproșează faptul că se iubește cu Antonia.

“Nu știu de ce mă urăsc unii oameni. Poate la prima vedere par o persoană arogantă, superficială, dar nu sunt. E ușor să comunici cu mine, sunt o fire sociabilă. E simplu să vorbești cu mine, nu sunt atât de prețios, dar lumea probabil că-și imaginează treaba asta și pune eticheta: ăsta e fițos. Și în funcție de asta mă judecă. În anii ăștia am înțeles că trebuie să accept și mesajele negative din online și să merg mai departe. Nu e tocmai simplu, dar fiecare are dreptul la opinie, fiecare are o părere”, a mai spus artistul.