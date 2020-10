Antena 1 vrea să dea marea lovitura. Cine va apărea în noua producție a televiziunii

Antena 1, sub bagheta celebrei Ruxandra Ion, pregătește o nouă producție românească cu actori importanți. Serialul, o adaptare după o producție de succes turcească, prezintă povestea unei familii și personajul principal este Adela.

De când a plecat la Atena 1, Ruxandra Ion a produs deja două seriale de succes, tot o adaptare după un serial turcesc, ”Fructul Oprit” și ”Sacrificul”. Acum Antena 1 a demarat filmările pentru o nouă producție de anvergură, numită ”Adela”. O poveste de ficțiune, serialul este o adaptare după o altă producție turcească, ”O hayat Benim”. Carmen Ionescu revine, conform producătorilor, după aproape 10 pe micile ecrane, în noua producție, în rolul Marthei.

Îmi place şi povestea serialului, iar despre rolul meu, ce să spun, îl iubesc mult. Martha e o femeie puternică, cum îmi place mie, un caracter ferm, are şi ironie, are şi umor, dar mai mult nu aş vrea să divulg de acum despre personaj. Rămâne să îl descoperiţi dumneavoastră, a declarat actriţa, care a mai completat: m-am bucurat ca un copil că mi s-a oferit ocazia să revin pe platoul de filmare.”, spune Carmen Ionescu.

”Sunt extrem de bucuroasă că am revenit la filmări, după o pauză de aproape 10 ani. Mare bucurie şi un mare cadou pentru mine a fost acest rol şi sunt implicată cu tot sufletul. Îmi place mult toată echipa, sunt oameni minunaţi, profesionişti, iar asta contează enorm.

Antena 1 anunță că printre actorii ce vor putea fi văzuți în noua producție se numără, Maria Buză, Marius Rizea, Anca Sigartău, Marian Rîlea, Răzvan Fodor, Mircea Gheorghiu, Ioana Ginghină, Cristina Ciobănaşu şi Vlad Vîlciu. Alături de acesști actori, deja cunoscuți, revine pe micul ecran și Cristina Ciobănaşu. Fanii o cunosc deja din alte producții de succes, semnate de Ruxandra Ion, de pe vremea când se afla în echipa celor de la MediaPro. În serialul ”Adela”, Cristina Ciobănașu va juca rolul tinerei Livia Drăghici, care este și răsfățata familiei din care face parte.

”Personajul pe care îl interpretez în acest serial se numeşte Livia Drăghici şi este parte din familia mare Andronic. Vorbim de o fată de bani gata,. Ea a primit tot timpul tot ce şi-a dorit. Fetiţa preferată a familiei, Livia îşi permite să spună şi să facă orice. Urmează cursurile unei facultăţi.

Nu vrea să fie neapărat dependentă de familie, însă nici nu depune foarte mult efort, nici nu spune nu averii familiei!”, a declarat Cristina, care mai spune că noul său personaj este cu adevărat o provocare: „Nu ştiu să am lucruri în comun cu Livia! Mi se pare o provocare în plus şi faptul că nu am mai jucat jucat stilul ăsta de aroganţă şi de excentricitate, dar sper să vă placă personajul meu şi să îi descoperiţi farmecul în întreaga poveste.”, spune Cristina.