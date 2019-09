Vedetele divorțate din România, apariții incendiare pe plajă. Vacanțe cu copiii, la sfârșit de vară FOTO

Există viață după divorț! Cel puțin asta demonstrează mămicile divorțate recent din showbiz-ul autohton. Acestea au ales să petreacă din ce în ce mai mult timp alături de copiii lor și să se bucure de zilele cu soare care ne-au mai rămas. Cum au fost burlăcițele surprise la plajă și cum se bucură de liberatea câștigată recent?

Cea de-a doua mămică sexy divorțată recent este Andreea Antonescu. Membră a trupei Andre, a confirmat recent că relația de opt ani cu Traian Spak a ajuns la final. Mariajul lor a început să scârțâie din cauza depărtării pe care niciodată n-au recunoscut-o a fi un impediment pe viitor.

Ioana Ginghină face și ea parte din gașca mămicilor singure. Aceasta a plecat în Grecia alături de fiica ei pentru a-și încărca bateriile și pentru a-și canaliza energia pozitivă pe ceva ce contează. Cu toate că divorțul de Papi a fost scandalos, cel din urmă plecând de acasă încă din luna februarie, după prins cu fosta soție a profesorului său, lucrurile pare că s-au calmat acum.

Elena Ionescu este și ea singură. Frumoasa artistă și-a anunțat de curând divorțul de Dragoș Stanciu, într-un mesaj pe o rețea de socializare. Acum se bucură de timpul cu micuțul ei și se relaxează pe litoral.

„Da, am divorţat! Luna trecută am decis cu Dragoş să ne despărţim. Totul s-a întâmplat repede între noi, ne-am cunoscut, ne-am îndrăgostit şi în şase luni am rămas însărcinată cu Răzvănel. Ne-am căsătorit după ce am rămas gravidă, după doar şapte luni de când ne cunoşteam. Poate a fost puţin cam repede”

Elena Ionescu