Anna Lesko, aproape goală în piscină. Imaginea care a încins imaginația fanilor

E frumoasă, talentată, seducătoare și extrem de carismatică. Vorbim despre Anna Lesko, desigur, una dintre cele mai apreciate și curtate vedete din showbizul românesc. Frumoasa șatenă a ajuns, din nou, în centrul atenției mass-media după ce s-a pozat aproape dezbrăcată în piscină. Ce detaliu au observat fanii săi.

Anna Lesko nu mai are nevoie de nicio descriere. Este una dintre cele mai frumoase și focoase artiste din România, iar trăsăturile sale de felină și formele perfecte de clepsidră au făcut-o una dintre cele mai râvnite și curtate cântărețe din showbizul autohton. Fosta concurentă de la Ferma știe ce să facă întotdeauna pentru a întoarce privirile reprezentanților sexului puternic.

Pe conturile sale de pe rețelele de socializare, Anna Lesko își ține la curent urmăritorii cu tot ce face, iar din când în când distribuie câte o imagine menită să aprindă imaginația bărbaților care suspină după doar o vorbă bună din partea ei.

Recent, frumoasa șatenă a postat o fotografie din piscină în care apare aproape dezbrăcată. Relaxându-se sub razele fierbinți ale soarelui, vedeta nu are nicio problemă în a-și dezvălui nurii, semn că se simte foarte confortabil în pielea ei, fiind o femeie lipsită de orice fel de complex fizic. Anna Lesko poartă doar ceea ce pare a fi o rochie deschisă la culoare peste costumul Evei, fără costum de baie pe dedesubt.

Anna Lesko și tatăl băiețelului ei Adam s-au despărțit în 2019 după 8 ani de relație. Frumoasa artistă și DJ Vinnie au format un cuplu solid și popular, iar fanii vedetei nu se așteptau ca cei doi să se separe. Cei doi nu au fost căsătoriți, deoarece artista a declarat că nu vede rostul unui mariaj în zilele noastre.

„El nu a fost pregătit, problema am semnalat-o eu. Eram pe jumătate de măsură. Mie îmi place să fiu wow, să am parte de pasiune în dragoste. Noi am împărţit scena împreună, casa împreună, eram non-stop împreună. Nu a mai mers. Am avut o poveste de dragoste frumoasă, dar s-a dus.

Nu cred în căsătorie. Altădată, în alte vremuri, era ceva interesant poate. În afară de capitolul religios, eu nu văd ce rost are alianţa asta în ziua de azi, când femeile muncesc la fel de mult ca şi bărbaţii şi câştigă chiar mai mulţi bani”, a declarat Anna Lesko, invitată la emisiunea La Cină, pe Digi24.