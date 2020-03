ANM avertizează! Ploi și ninsori în România până marți seara. Ce zone vor fi cele mai afectate

Specialiștii de la Administrația Națională e Meteorologie au emis noi avertizări meteo! Ce județe sunt afectate de ploi și ninsori până în cursul zilei de marți, 10 martie? Care este mesajul meteorologilor?

Conform estimărilor meteorologice ale Centrului European pentru Prognoza pe Medie Durată, valorile termice pentru patru săptămâni de acum încolo vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în toate regiunele. O abatere va fi în regiunile de est și sud-est ale teritoriului României. De asemenea, se arată și că regimul pluviometric va fi în general excedentar în jumătatea nordică a țării, dar în special în extremitatea nordică a teritoriului.

„Valabil de la : 09-03-2020 ora 6:15 până la : 09-03-2020 ora 9:00 In zona : Județul Constanta; Se vor semnala : ceaţă care determină vizibilitate scăzută, local sub 200 m şi izolat sub 50 m”

Administrația Națională de Metrologie