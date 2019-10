ANM, alertă de vreme severă imediată pentru 23 de județe. Centrul Infotrafic, avertizare de trafic sub cod galben

ANM a emis, luni, 28 octombrie, alertă de vreme severă imediată pentru 23 de județe. Centrul Infotrafic a transmis o avertizare de trafic sub cod galben.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, 28 octombrie, o atenționare de cod galben de vreme severă valabilă în următoarele ore pentru mai multe județe din țară. Conform specialiștilor, 23 de județele se află sub plapuma negurii. În acest interval, se va semnala ceață ce determină scăderea vizibilității, local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Județele vizate sunt: Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Ilfov, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinţi, Harghita, Buzău, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi și Vaslui.

Centrul Infotrafic, avertizare de trafic sub cod galben

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române anunță că, luni dimineață, pe autostrada A2 București-Constanța, traficul rutier se va desfășura în condiții de ceață densă. Pe alocuri, vizibilitatea va fi sub 50 de metri. Tot în condiții de vizibilitate redusă sub 50 de metri se circulă și pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzii A4 Ovidiu-Agigea.

Principalele date meteo de azi, 28 octombrie

temperaturi în ușoară scădere

ploi slabe în nord și vest

maxime de 23 de grade

minime de 2 grade

20 de grade în București

Prognoza lunară