Animale de companie ușor de întreținut. Aproape ”uiți” că le ai în casă

Probabil că ești în căutarea unui animal de companie și nu te-ai hotărât încă ce să alegi. Sunt avantaje și dezavantaje pentru orice ai opta. O pisică este mai liniștită dar un câine este mai iubitor. Oamenii tind să aleagă și animale de companie ce se întrețin fără mari eforturi. Dar ce variante ai?

Animale de companie ușor de întreținut – Perușii

Dacă ai un băiețel ce s-a visat pirat, poate că aici se oprește căutarea ta. Un peruș ar putea fi cea mai bună alegere în acest caz. Aceste păsări se obișnuiesc foarte repede cu oamenii de când sunt mici. La maturitate, vor fi la fel de distractivi ca și rudele lor mai mari, papagalii. Dacă ai un papagal în casă, poate fi asemuit cu a avea un copil în plus, unul de 5 ani, timp de 30 până la 80 de ani, în funcție de specie. Perușii se așază pe degetul tău și vor încerca să mimeze ceea ce spui. Masculii au această aptitudine mai dezvoltată în comparație cu femelele. Nu trebuie să-ți faci griji pentru miros. Fecalele lor se usucă repede, plus că nu miros urât.

În cazul în care ai doar un peruș, el se va atașa foarte tare de om și va trebui să îi oferi minim o oră pe zi atenție. Din cealaltă perspectivă, dacă îi mai aduci un prieten, cele două păsări se vor juca între ele și nu vor mai interacționa cu tine atât de mult. Durata de viață a unui peruș este între 5 și 15 ani. Ca și costuri, doar el costă în jur de 100 de lei, iar colivia cam la fel. Mâncarea este destul de ieftină pentru ei.

Porcușor de Guineea

Dacă vrei un animal de companie ce nu va fugi prin casă, un porcușor de Guineea ar putea fi alegerea ta. Oferă foarte multă distracție și amuzament. Când este fericit, sare și își aruncă picioarele în aer, iar când aude frigiderul deschizându-se, va guița de încântare.

Rozătoarele sunt animale nocturne, de regulă, ceea ce înseamnă că sunt active cât timp dormi. Porcușorul de Guineea nu are un program neapărat, așa că trage câte un pui de somn din când în când. Spre deosebire de hamsteri, porcușorul nu are nevoie de o roată și nici nu mușcă. Unui porcușor de Guineea îi trebuie un spațiu destul de mare. De asemenea, trebuie să-l iei în brațe regulat, altfel va deveni fricos. Acest animal de companie are durata de viață destul de scurtă, cam 5 ani. Cușca lui costă 150 de lei, iar el cam 50 de lei.

Peștișorii Betta, alte animale de companie ușor de întreținut

În sălbăticie, acești peștișori trăiesc în bancuri mici. Un bol mare cu apă tratată, de preferat în jur de 10 litri, ar trebui să le ajungă. Le poți pune și o plantă de plastic pentru a se simți ca acasă. Nu au nevoie de un rezervor de filtrare al apei, ei ies la suprafață pentru oxigen. Un lucru interesant despre acești peștișori este faptul că atunci când un mascul se întâlnește cu alt mascul, scoate bule de aer și face diferite mișcări pentru a ieși în evidența.

Partea mai grea este că apa trebuie schimbată odată pe săptămână, iar când faci asta, ar fi bine să cureți și acvariul dacă tot ai șansa. Ei sunt cunoscuți ca și „pești luptători”, așa că dacă îți mai cumperi un alt mascul, ar trebui să stea în boluri diferite. Un peștișor Betta trăiește între 3 și 5 ani. În funcție de magazin, bolul lor costă în jur de 100 de lei, iar un peștișor 50 de lei.