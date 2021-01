Răspunsul revoltător al Poliției Române chemată să salveze un câine mort de foame, de 3 zile VIDEO

Caz revoltător petrecut recent în România. Care a fost răspunsul incredibil al Poliției Române după ce a fost chemată să salveze un câine mor de foame? Imaginile sunt de-a dreptul emoționante.

Un câine rasa ciobănesc mioritic a stat preț de 3 zile pe marginea unui drum, legat cu un lanț de un stâlp și lăsat să moară de foame. Scenele șocante sunt din satul Gura Sohodol, din apropiere de orașul Câmpeni.

Un om fără suflet l-a abandonat, iar nici cei care au trecut prin apropierea locului cu mașina sau pe jos nu s-au îndurat să îi arunce măcar o coajă de pâine sau să îi dea drumul din lanț. De asemenea, Poliția Română a susținut că nu are competențe în acest sens, după ce a luat la cunoștință cazul.

Locul în care se afla câinele era înconjurat de gospodării, dar chiar și așa nimeni nu a dat dovadă de omenie. Unul din cei care l-au văzut a sunat Poliția, iar oamenii legii i-au răspuns că nu au competență într-o asemenea situație, refuzând să intervină.

Ajutorul a venit însă din partea Asociației Dog&Cats din Abrud. Un voluntar a plecat imediat la locul în care se afla patrupedul, iar împreună cu un localnic i-au dat drumul din lanț. Bărbatul a luat animalul și l-a dus la adăpost în speranța în care o familie cu suflet mare îl va lua cândva acasă

Cine l-a salvat?

„Asociația Dog&Cats Abrud este singurul ONG din Apuseni care se implică în salvarea animalelor și duce o luptă continuă cu indiferența, lipsa de empatie și, până la urmă, lipsa de educație și mentalitatea învechită din zonele rurale.

Pentru aceasta, voluntarii asociației își dedică atât timpul liber, cât și propriile resurse financiare, iar din când în când reușesc să primească ajutor de la câte un om cu suflet. Persoanele care doresc să se implice în sprijinirea activității acestei asociații găsesc amănunte pe pagina de Facebook Asociația Dogs&Cats Abrud”, arată ziarulunirea.ro.

Adopții mai multe în perioada pandemiei

Corina Grigore, administrator Asociaţia Help Lăbuş: Oamenii chiar au dorit să adopte un animăluț de companie, având în vedere că fiecare familie trebuia să petreacă cât mai mult timp în casă. Un animăluț de companie schimbă puțin atmosfera în familie.

Iulian: În vară, când am stat în casă mai mult timp și nu am avut ce face, m-am gândit să adopt un cățel. Am venit aici, am văzut un cățeluș frumos și l-am adoptat.

Gabriel Oniceanu, îngrijitor Asociația Help Lăbuş: Au fost mult mai multe cazuri de adopţie anul acesta decât anul trecut. Părinţii veneau cu copiii și ei își alegeau puiuţi că li se păreau mai drăgălaşi. (Sursa: digi24.ro)