Câte animale are în casă milionarul Biancăi Drăgușanu. Iată cum arată Grădina Zoologică a afaceristului

Cengiz Şıklaroğlu, un milionar turc, care fusese cuplat cu Bianca Drăgușanu are o avere impresionantă. După ce a lămurit public care este situația sa cu Bianca Drăgușanu, parcă lucrurile s-au mai liniștit. Puțini știu, însă, că Cengiz Şıklaroğlu, deși ieșit din închisoare, duce o viață de lux în Turcia.

Până de curând, nimeni nu știa mai nimic despre milionarul turc, Cengiz Şıklaroğlu. După ce au apărut în presa de cancan dezvăluiri despre o presupusă relație cu Bianca Drăgușanu, Cengiz Şıklaroğlu. a decis că este cazul să intervină și să pună lucrurile la punct. Același lucru la făcut și blonda Bianca Drăgușanu, într-un interviu acordat celor de la PRO TV.

„Cu dragostea sunt pe hold…În momentul de față nu am timp să îmi fac un iubit, vin Sărbătorile. Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament.

Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a spus Bianca Drăgușanu într-un interviu pentru ”Vorbește lumea”.