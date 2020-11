Anghel Iordănescu, momente șocante în București. A făcut tot ce a vrut, fără nicio jenă: toți l-au văzut

Anghel Iordănescu a acționat de parcă ar fi fost singur pe lume. Ce gest necugetat a făcut acesta? „Tata Puiu” face ce vrea și unde vrea, fără nicio jenă. Cum a acționat bărbatul?

Angel Iordănescu face legea! „Tata Puiu” e absent când vorbim de reguli de circulație sau legile din România. Acesta a gafat-o grav în traficul din Capitală. Imaginile de senzație în care el nu ținea cont de nimeni și nimic au fost surprinse de către paparazzi Spynews.ro. Generalul e deja un personaj cunoscut în fotbalul românesc, dar se pare că statutul lui s-a dus dincolo chiar și de regulile pe care orice român trebuie să le respecte.

Antrenorul a vorbit câteva minute bune la telefon, a confundat culoarea verde cu cea galbenă și cea roșie și nu a mai ținut cont de oprirea la semafor. Cu toate că a cam uitat din vedere restricții importante de circulație, fanii lui nu-l critică prea tare. Toți îl știu pe „Tata Puiu” drept un om asumat, care nu se supune unor lucruri dese ori și care e foarte transparent atunci când are ceva în minte.

Meci Islanda – Norvegia

„Prea mult n-aș vrea să comentez fiindcă la mijloc e Mirel Rădoi și dacă am amintit de el, aș vrea să încep cu el! Nici FRF nu are dreptul să-l dea acum afară pe Rădoi, dar nici Rădoi nu are dreptul să-și dea demisia! Federația trebuie să-i respecte contractul și să nu ia o astfel de decizie, de a-l da afară doar după 4 meciuri. Fiindcă nu așa se construiește la echipa națională. Să pui azi un antrenor și mâine să-l dai afară. Dacă am ajuns să ne despărțim de un tehnician după două acțiuni… Cu așa ceva nu pot să fiu de acord! Îl susțin total pe Mirel și trebuie să facă totul pentru a redresa situația.Despre meci? Cred că nici unu la sută, de fapt, unu la sută e mult, cred că la nici 0,1 la sută dintre cei care ne-am uitat la partidă nu ne-a plăcut ce am văzut. Nici nu avea ce să-ți placă! Am fost dezamăgit. De joc, de rezultat, de unii dintre jucători. Așa cum și de Rădoi am fost nemulțumit, despre ce a spus după jocul cu Islanda. Jucătorul e responsabil și el. Și ei trebuie să dea socoteală când se ratează o calificare, când se pierde un meci. Dacă Rădoi dă dovadă că e bărbat și iese în față să admită că e vinovat, atunci să nu acopere totuși și bărbăția pe care ar trebui să o aibă și jucătorii. ”

