Angelina Jolie și-a dezmoștenit 5 din 6 copii. Motivul pentru care a făcut asta și cui i-a lăsat averea

O publicație de peste Ocean a anunțat oficial vestea șocantă primită de fanii Agelinei Jolie. Celebra actriță și-a dezmoștenit cinci din cei șase copii. Cui îi va lăsa averea sa estimată a 116 milioane de dolari? Care a fost reacția fostului soț?

Angelina Jolie și-a dezmoștenit 5 din 6 copii. Cine rămâne cu averea?

Surse din interiorul familiei Jolie-Pitt au dezvăluit, pentru o publicație de peste Ocean, că frumoasa actriță va avea un sigur moștenitor. Se pare că Maddox, fiul ei în vârstă de 17 ani va fi cel care va avea în mâini averea adunată de zeci de ani de Angelina. Aceasta ar fi răsfățatul familiei și adoratul artistei pentru că i-a luat apărarea în timpul divorțului de Pitt de nenumărate ori. Vestea că ceilalți cinci copii nu au parte de moștenire l-a revoltat pe Brad.

„Brad este furios și s-a trezit cu mâinile legate de mișcarea lui Angie. Într-un final, se pare că au ajuns la un soi de compromis în ceea ce privește divorțul. Dar este orbit de dezordinea provocată în legătură cu Maddox”

Spun sursele publicației

„Brad este orbit de dezordinea provocată în legătură cu Maddox”

Mai mult decât atât, Jolie a depus de curând acte la tribunal prin care cere să revină la numele de fată, chiar dacă divorțul oficial de Brad nu s-a oficializat încă. Potrvit surselor presei din SUA, Maddox va fi cel care va prelua și afacerea cu filme a mamei lui, campania de producții cinematografice Jolie Pas.

Fiul preferat a fost numit director executiv al filmului First They Killed My Father, produs de Angelina Jolie, dar pe care niciun alt copil nu l-a primit de la celebra vedetă.