Angela Gheorghiu rupe tăcerea despre scandalul momentului din showbiz: „Inexplicabil și incalificabil”

Angela Gheorghiu este protagonista unui scandal de zile mari. Celebra soprană română l-a criticat pe dirijorul Cristian Măcelaru, numindu-l „trădător de țară”, după ce artistul a cântat compoziția „Rapsodia română” a lui George Enescu, în fața Turnului Eiffel din Paris, Franța. Ce explicație a oferit artista.

În data de 14 iulie, de Ziua Națională a Franței, dirijorul Cristian Măcelaru a susținut un concert în fața Turnului Eiffel din Paris, acompaniat fiind de orchestra națională a francezilor.

Soprana Angela Gheorghiu i-a aruncat acuzații dure celebrului artist, după ce Măcelaru a interpretat Rapsodia Română a lui George Enescu în fața francezilor.

Angela Gheorghiu l-a declarat „trădător de țară” pe dirijor, făcându-și publică opinia în legătură cu faptul că marele compozitor George Enescu ar fi supraapreciat, în comparație cu alte nume valoroase din muzica clasică românească.

În urma acestor dezvăluiri, soprana a fost apostrofată pe rețelele sociale de către internauți, fiind supusă unui adevărat val de critici din partea melomanilor.

Angela Gheorghiu și-a exprimat dezamăgirea privind anularea participării sale în cadrul concertului organizat, anual, pe 14 iulie, de Ziua Națională a Franței.

Am fost invitată încă de anul trecut, în octombrie 2021, de catre Didier de Cottignies (prietenul meu de o viață, pe care l-am cunoscut de pe vremea când am semnat contractul cu Decca, la începutul carierei mele), să particip la concertul anual de 14 iulie de la Paris, de Ziua Națională a Franței.

Reacția mea vis-à-vis de dirijorul Cristian Macelaru vine după ce am fost dusă cu vorba sau, mai pe românește, mințită de acesta – al doilea român care s-a comportat în acest mod inexplicabil și incalificabil în ultimele 12 luni.

Deși nu am dorit să revin asupra acestui subiect, sunt nevoită să scriu un mesaj clar, după ce în mass-media din România au apărut reacții foarte virulente – majoritatea exprimate în necunoștință de cauză.

Angela Gheorghiu a fost dezamăgită de faptul că ar fi aflat, prin intermediul unei secretare a orchestrei naționale, că nu va participa la concertul anual de la Paris. Soprana susține că dirijorul Cristian Măcelaru nu i-ar mai fi dat niciun semn din aprilie 2022.

„Contractele mele se fac din timp, prin agenția de management, eu nu mă ocup de detaliile contractuale direct cu promoterul și nici nu aș putea pentru că nu am timp și am o echipă care știe exact ce are de făcut.

Totuși, Cristian Măcelaru fiind român, am zis că pot discuta direct cu el despre repertoriu, mi s-a părut un gest colegial normal vis-à-vis de un conațional de-al meu, pe care l-am cunoscut așteptând în fața cabinelor mele, la final de spectacol, în principal în America.

Așa am avut câteva convorbiri telefonice și schimburi de mesaje, în perioada noiembrie 2021 – aprilie 2022… Apoi, cum spuneam, inexplicabil, Cristian Măcelaru a dispărut!

Ba mai mult decât atât, de la agenția mea am aflat, cu greu, printr-o secretară a Orchestrei, că nu voi mai lua parte la acest concert. Fără niciun motiv. De la o secretară…”, a completat Angela Gheorghiu, în mediul online.