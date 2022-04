Adevărul despre relația dintre Cezar Ouatu și Angela Gheorghiu. Ce se întâmplă între cei doi, de fapt EXCLUSIV

Cezar Ouatu și celebra soprană, Angela Gheorghiu, s-au iubit aproximativ un an și formau un cuplu reușit și de fiecare dată când apăreau pe scenă. S-a spus că artistul ar fi devenit cunoscut datorită partenerei sale, lucru pe care acesta îl demontează, în exclusivitate, pentru playtech.ro.

Dincolo de scenă, în urmă cu ani buni, Angela Gheorghiu și Cezar Ouatu au trăit o frumoasă poveste de dragoste, chiar dacă el era mai mic cu 14 ani decât celebra sa fostă parteneră.

Cei doi s-au mutat chiar împreună, iar relația lor părea una cât se poate de solidă. S-au despărțit însă relativ repede, artistul dând de înțeles la acea vreme că motivul principal l-ar fi constituit gelozia Angelei.

Cunoscuți ai celor doi povesteau însă că soprana ar fi descoperit că Cezar Ouatu încă mai ținea legătura cu fosta sa iubită, ceea ce a produs apoi despărțirea.

La ani distanță de la acest episod, Cezar Ouatu a declarat pentru playtech.ro că fosta sa iubită celebră nu l-a ajutat sub nicio formă în carieră.

Mai mult, Cezar Ouatu nu ne-a ascuns faptul că de când a pus punct idilei cu Angela Gheorghiu, cei doi au întrerupt orice fel de legătură.

„De atunci, nu ne-am mai vorbit. Este exclusă vreo altă colaboare, pe viitor. Nu am păstrat sub nicio formă legătura, nu ne-am trimis niciodată măcar vreun mesaj, cu ocazia vreunui eveniment special din viața noasstră, și nici de sărbători”, a adăugat acesta.

Altfel, artistul a mai spus că s-a întors de ma bine de nouă ani în România, după o perioadă bună petrecută în Itaia, dar și că-i este dor de țara sa adoptivă.

„Sunt deja în România cam de nouă ani, dar nu pot spune că m-am întors, pentru că nu plecasem definitiv. Am stat mai mult în țară, atunci când a fost cu Eurovisionul, și apoi am rămas în continuare.

Acum am o mulțime de proiecte aici, pe care vreau să le duc la bun sfârșit. Am dublă cetățenie. Și pot spune că mi-e dor de Italia, toată lumea știe ce țară frumoasă este. Nu am mai fost de ceva timp, dată fiind și situația prin care am trecut, cu pandemia”, a completat contratenorul.