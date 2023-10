Angajat CFR electrocutat la muncă, în comă de 70 de zile. Ce sumă rușinoasă de bani i-a fost oferită familiei pentru tratament. Tatăl băiatului acuză Ministerul Transporturilor

Viorel, un tânăr de doar 22 de ani angajat la CFR, se află într-o situație disperată după ce a suferit o electrocutare gravă în timpul muncii și a fost lăsat în comă timp de 70 de zile. Familia îndurerată se confruntă acum cu o situație halucinantă din cauza lipsei de bani pentru începerea unui tratament care i-ar oferi o nouă șansă la viață. Tatăl băiatului acuză Ministerul Transporturilor pentru lipsa de interes manifestată față de o asemenea dramă.

Familia îndurerată a lui Viorel, un tânăr de 22 de ani, care s-a electrocutat grav în timpul muncii, se confruntă cu o situație extrem de dureroasă în care lipsa banilor de la stat pune în pericol viața copilului lor.

După 70 de zile de stat în comă la Spitalul Universitar, starea băiatului s-a înrăutățit considerabil, astfel că medicii au stabilit că are nevoie urgentă de recuperare neurologică.Tânărul a fost electrocutat la 1.500 de volți și a fost internat la Spitalul Universitar, acolo unde serviciile medicale sunt decontate de casă.

În afară faptului că Viorel a fost conectat la aparate, tânăru nu a avut acces la tratamentul neurologic esențial pentru recuperare. Vâzând degradarea stării de sănătate a băiatului, de la o zi la alta, familia lui Viorel a făcut apel la autorități pentru a-l transfera la un alt spital, unde să primească îngrijirea necesară pentru recuperarea neurologică. Cu toate acestea, nicio unitate medicală din țară nu a fost dispusă să-l primească pe tânărul pacient.

„Copilul meu s-a electrocutat la 1.500 de volti. De 70 de zile, copilul se afla in coma la Spitalulu Universita. Sa-i cautam un alt spital pentru a-l ajuta, de recuperare neurologica. Am incercat in toata tara, niemni nu a vrut sa ni-l primeasca”, a povestit tatăl baiatului, la Realitatea PLUS.