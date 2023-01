Andy Murray, victorie superbă la Australian Open 2023, într-un meci care a intrat în istoria turneului. „Am o inimă mare”

Andy Murray s-a calificat în turul trei de la Australian Open 2023, după un meci dramatic în care l-a înfruntat pe australianul Thanasi Kokkinakis. A fost a doua cea mai lungă partidă din istoria acestui turneu. Pe primul loc, în acest top, rămâne finala din anul 2012.

Jucătorul britanic Andy Murray, locul 66 mondial și australianul Thanasi Kokkinakis (159 ATP) au oferit un meci senzațional în turul doi la de la Australian Open 2023. Partida s-a terminat după cinci ore și 45 de minute. Este a doua cea mai lungă din istoria competiției din Australia. Primul loc este ocupat de duelul din finala din anul 2012, când Novak Djokovic l-a învins pe Rafael Nadal după cinci ore și 45 de minute.

Partida dintre Andy Murray și Thanasi Kokkinakis a avut o desfășurare palpitantă. Australianul a condus cu 2-0, dar britanicul de 35 de ani a revenit senzațional și s-a impus în ultimele trei seturi. Scorul final a fost 4-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 7-5.

Andy Murray a recunoscut la finalul partidei că este epuizat, din cauza efortului, dar și din pricina temperaturii destul de ridicate.

„Nu știu cum am reușit să câștig, pur și simplu nu știu. Am o inimă mare. Mi-ați spus o statistică, după meciul cu Berrettini, că am câștigat multe meciuri de la 0-2 la seturi pentru adversari.

Am experiență, iubesc sportul ăsta, astea au fost cheile acestei victorii. Îmi place să mă bat pe teren, iubesc să fiu în competiție”, a spus Murray, la interviul de după joc.