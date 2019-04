Andronescu pregătește cea mai inutilă reformă: Ce se întâmplă cu clasa zero și de când

Ecaterina Andronescu vrea să facă noi experimente în sistemul de învățământ, în speranța că deciziile ei ar putea deveni marea reformă de care elevii români au nevoie. Clasa zero ar putea fi numită clasa pregătitoare. Este dorința ministrului Educației, care anunță că vrea limitarea numărului de elevi dintr-o clasă la 25.

„Şcolile din România se depopulează, este o realitate tristă. Sunt copii din ce în ce mai puţini în şcolile din România. Şi atunci trăim următorul fenomen: şi datorită faptului că şcoala românescă este polarizată, adică sunt şcoli cu performanţe foarte bune, pot intra în orice competiţie fără să ne temem că vom pierde, şi şcoli cu performanţe slabe, părinţii fac o presiune extraordinară pe şcolile bune. Ceea ce este foarte normal pentru că orice părinte şi-ar da copilul la o şcoală bună. Şi-atunci suntem în situaţia în care în şcolile în care se depopulează să avem puţini elevi şi să avem foarte mulţi elevi, 30-35 de elevi în clasă, în şcolile foarte bune.

Încercăm să găsim soluţii în aşa fel încât să nu mai ajungem aici. Şi-am început de acum pentru că în curând, vom avea probabil săptămâna aceasta cifra de şcolarizare pentru anul următor aprobată, sper să nu mai trecem dincolo de 25 de elevi în clasă. Este o măsură care este posibilă în sistemul românesc de învăţământ şi după părerea mea este absolut necesară”, a declarat Ecaterina Andronescu.

Ecaterina Andronescu: „Clasa zero să fie clasa pregătitoare”

„Mi se pare că nu poţi să trimiţi un copil în clasa zero, ea se numeşte pregătitoare, dar din păcate în mentalul public a intrat drept clasa zero. În acest moment, ciclul primar are cinci ani. Începe cu copilul în clasa pregătitoare şi termina clasa a patra. Clasa pregătitoare plus clasele 1-4 înseamnă cinci ani, nu se schimbă nimic, rămâne la fel, numai că renumerotăm şi clasa aceasta aşa-zisă zero, ca să scăpăm de acest zero o să devină clasa 1. Rămâne cu aceeaşi abordare, ea este o clasă de tranziţie (..) Din 2020, o să intrăm cu clasa pregătitoare care devine clasa I”, a mai spus ministrul Educației.

Tot din 2020, învățământul obligatoriu va fi extins. „Învăţământului obligatoriu i se adaugă ultimii doi ani de grădiniţă şi ultimii doi ani de liceu. Adică ultimii doi ani de grădiniţă înseamnă grupa mijlocie şi grupa mare, intră în învăţământul obligatoriu pentru că fac parte din ceea ce se cheamă ultima parte a educaţiei timpurii şi care este extrem de importantă. Şi ultimele două clase de liceu, clasa a XI-a şi clasa a XII-a, pentru fiecare dintre aceste grupe introduse în învăţământul obligatoriu, mai degrabă statul vine să-şi asume susţinere financiară suplimentară pentru că, de exemplu, manualele pentru ultimele două clase de liceu, nefiind obligatorii, nu erau acordate gratuit”, a precizat Andronescu.