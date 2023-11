Andrew Tate, în centrul unui nou scandal. Afirmația sa i-a adus numai jigniri, ce a putut spune despre bărbații care gătesc

Andrew Tate lovește din nou! Milionarul aflat sub control judiciar este, mai nou, un mare critic. Ce a spus tânărul milionar despre bărbații care gătesc. A reușit să intre în centrul unui nou scandal, după ce i-a jignit pe cei cărora le place bucătăria.

Andrew Tate a provocat haos în mediul online, unde este foarte activ. Postările sale sunt extrem de controversate și reușesc să atragă atenția tuturor, dar de data aceasta a venit cu jigniri la adresa bărbaților, pe care internauții nu le-au primit deloc bine.

Milionarul a deschis subiectul legat de mâncare, mărturisind că, personal, nu îi place deloc. A explicat că el mănâncă doar cât să supraviețuiască și mereu pe fugă, pentru că urăște să se simtă sătul, motiv pentru care petrece foarte puțin timp la masă.

Nu s-a rezumat doar la dezvăluiri personale, ci a ținut să comenteze și despre alte persoane. Acesta a mărturisit că are o părere foarte proastă despre bărbații care gătesc, considerând că această activitate nu li se potrivește deloc, ci este rușinoasă și îi face să pară penibili.

Andrew Tate i-a numit pe cei pasionați de bucătărie „niște proști”, lipsiți de masculinitate și disperați să primească validare din jur, deși nu au nimic bun de transmis.

Foods awful and eating sucks. I eat the bare minimum and as fast as possible.

I hate eating. I hate feeling full.

Men who think cooking makes them manly are cucks afraid of the cage desperate to validate a non existent masculinity.

Imagine how stupid you have to be to find…

— Andrew Tate (@Cobratate) November 9, 2023