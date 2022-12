Andrew și Tristan Tate, reţinuţi. Cum s-au dat de gol cei doi fraţi britanici că se află în România. Au făcut o greşeală banală

Andrew și Tristan Tate au fost reținuți pentru o greșeală banală. Cei doi frați controversați ar urma să ajungă astăzi în fața judecătorilor. Luptătorii englezi au primit acuzații dure, spun surse din anchetă. Polițiștii au efectuat mai multe percheziții în cursul zilei de joi la vila de lux a milionarilor. Afaceriștii au fost reținuți în urma acestora pentru 24 de ore. Cum s-au dat de gol?

Andrew și Tristan Tate s-au dat singuri de gol: luptătorii englezi au fost reținuți

Polițiștii au efectuat mai multe percheziții la vila de lux a milionarilor controversați. În urma acestora, cei doi frați au fost reținuți pentru 24 de ore. Aceștia ar urma să ajungă chiar astăzi în fața judecătorilor. Lovitura incredibilă în investigație este că o fostă polițistă le era complice și amantă.

Foștii luptători englezi sunt acuzați acum că au sechestrat mai multe tinere și le-au obligat să facă filme pentru adulți în urma cărora au câștigat bani grei, arată surse din anchetă.

Andrew Tate a fost cel care s-ar fi dat de gol că se află în România în schimbul unei replici cu Greta Thunberg pe rețelele sociale. În cadrul unei înregistrări apar două cutii de pizza ale unui brand românesc, detaliu care a dat de gândit autorităților.

,,Te rog dă-mi pizza și asigură-te ca aceste cutii nu sunt reciclabile! Sunt furios pe Greta deoarece nu realizează că a fost programată, că este sclava Matrix. Crede că ceea ce face este bine. Cineva a păcălit-o și a determinat-o să încerce să vă convingă să implorați guvernul să vă taxeze în sărăcie pentru a opri soarele din a mai fi cald”, spune Andrew Tate în înregistrare.

Acuzații

Practicanții de kickboxing s-au mutat în urmă cu câțiva ani în România, iar de atunci sunt în vizorul autorităților. Amintim că în luna aprilie a.c. două tinere au fost găsite într-o vilă din Voluntari de polițiști și procurori.

Femeile au susținut că erau ținute acolo cu forța de cei doi frați. Pe 11 aprilie, Tristan și Andrew Tate au fost audiați timp de cinci ore la DIICOT, iar mai apoi au fost eliberați, dar cercetările au continuat.

Ce scrie presa internațională?

Publicații și site-uri din întreaga lume au preluat subiectul după ce sportivii au fost încătușați. Printre acestea se numără: BBC, Reuters, The Mirror, Reddit, Skynews, The Telegraph, The Guardian, Tmz, Daily Mail și multe altele.

BBC a transmis despre scandal faptul că fostul concurent de la ,,Big Brother” a fost arestat în România. De asemenea, publicația a amintit că Andrew Tate a lovit o femeie în 2016.