Ce a făcut Elena Marin după ce s-a întors de la Survivor România. Asta a fost prima oprire a dansatoarei

Elena Marin a fost marea învinsă în acest sezon de „Survivor România”. Deși fanii au votat-o, în cele din urmă câștigătorul acestui sezon a fost Zannidache. A fost una din cele mai controversate participante la show, dar cu toate astea a avut parte de suportul multor concurenți eliminați. Printre cei care au susținut-o s-a numărat și Andreea Antonescu, dar și Andreea Bălan.

După multele conflicte și controverse, într-un final Zannidache câștiga „Survivor România”. Dar lucrurile nu au fost bune, pe tot parcursul competiției, între cei doi finaliști, Elena Marin și Zanni. Deși dezamăgită de deznodământ, Elena Marin a revenit bucuroasă în România. Odată ajunsă acasă concurenta a avut parte și de o surpriză din partea logodnicului ei, Andrei.

Fosta concurentă „Survivor România” împărtășea cu fanii pe Instagram surpriza pregătită de Andrei, o cameră plină cu baloane și foarte multe flori. Invitați la Teo Show, Elena Marin și Andrei au vorbit despre experiența de la „Survivor România”, trcând peste acuzațiile ce i s-au adus vedetei de-a lungul competiției. Andrei declara că nu este important deznodământul, ci experiența câștigată în acst show.

După supriza plăcută a logodnicului ei, Elena Marin a decis să se răsfețe puțin. Așa că a decis să meargă la un salon de înfrumusețare pentru a-și face toate poftele. De altfel, Elena Marin a recunoscut pe Instagram, la pozele de la salon, că era lucrurul care și l-a dorit cel mai mult, odată revenită în țară.

” Va pup cu toata dragostea. Vreau sa incep prin a-mi cere scuze ca nu am apucat sa vorbesc cu voi, vreau sa va multumesc cu aceasta ocazie ca mi-ati fost alaturi si ca m-ati sustinut. Va multumesc si va iubesc. Si cat de curand am sa fac un live si o sa vorbim acolo cu totii.

Pana atunci vreau sa va zic de mine, sunt intr-un loc in care visam de mai bine de sapte luni de zile sa ajung. Este minunat de relaxant. Bine am revenit la viata normala. Va pup si va iubesc. Mi-era foarte dor, mi se pare ireal ca in sfarsit am revenit la viata mea”, a spus Elena Marin, pe contul ei de Instagram.