Andreea Tonciu a desființat o vedetă în direct la TV. Ce a putut să-i spună

Face ce face şi ajunge iar în vizorul presei de scandal. Andreea Tonciu a desfiinţat o vedetă, în direct, la TV. Toţi au rămas surprinşi de ce a putut să-i spună bruneta!

Andreea Tonciu nu poate sta departe de scandal. Face şi face şi ajunge mereu în ipostaza de a se certa cu cineva. De data asta, victima a fost Alexandra Ungureanu, colega de la “Bravo, ai stil! Celebrities”. Bruneta i-a spus cântăreţei verde în faţă ce gândeşte despre ea.

“De acum să mai umbli și tu la texte, vino cu replici noi”, i-a zis Alexandra Ungureanu Andreei Tonciu, după ce aceasta i-a zis că are un stil constant în fiecare ediție.

Aceasta nu este singura dată când Andreea Tonciu se ceartă cu celelalte concurente de la “Bravo, ai stil”. Bruneta s-a păruit, în urmă cu câteva luni, cu o fostă ispită de la “Insula Iubirii”. Maria Ilioiu a povestit, cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în culise.

“A fost o bătaie ca în filme între mine și Andreea Tonciu. Da, mă bucur că am ciufulit-o cum trebuie. Am rupt-o pe genunchi, cum nu se aștepta nimeni. Uite că am rupt-o, pentru că și-a permis să vină să mă atace mișelește pe la spate. A venit și mi-a băgat mâna-n păr și a început să mă tragă. În acel moment n-am făcut decât să o iau și să o jumulesc ca pe o găină adevărată. Uite așa i-am făcut: Tonciuuu! Uite așa o jumuleam ca pe o găină și-i dădeam ‘poc, poc!’. Nu favorizez bătaia, dar în momentul în care o amețită de-asta, o vai mama ei, vine și își pune mâna în păr, o rupi pe genunchi, așa trebuie să procedezi. Așa a stat treaba, oameni buni. Cum e posibil ca acest ‘cap de bețișor’ să-și permită să-și pună mâinile în părul meu? Tonciu și-a permis să mă facă pe mine prostituată. Am chemat și poliția imediat după bătaie,”a spus Maria Ilioiu.